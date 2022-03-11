الأخبار|أوكرانيا

رئيس الإدارة العسكرية لكييف: القوات الروسية تحاول التقدم من 3 محاور وتستخدم المدنيين دروعا بشرية (فيديو)

11/3/2022-|آخر تحديث: 11/3/202211:19 PM (مكة المكرمة)

قال أوليكسي كوليبا -رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية للعاصمة كييف- إن مدينة كييف وضواحيها تحتاج لمزيد من الدعم العسكري، وخصوصا المدن الصغيرة المحيطة بها والتي يستخدمها الجيش الروسي دروعًا بشرية.

وعبّر -في حوار مع الجزيرة مباشر- عن ثقته في تمكن جيش بلاده من “إيقاف العدو إذا تم إغلاق المجال الجوي في سماء أوكرانيا”، موضحا أن الأمر سيسهل المهمة.

وشدد كوليبا على أن هذا هو كل ما يحتاجه الجيش الأوكراني ليتمكن من إسقاط الصواريخ ومنع الطائرات الروسية من القصف.

ورفض الحلفاء -في وقت سابق- طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكنهم حذّروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات جديدة إذا لم يُوقف الحرب.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار “المتعمَّد” الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم فرض منطقة حظر جوّي.

وأبرز رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية للعاصمة كييف أن الجيش الأوكراني صامد رغم أنه لم يكن من المتوقع تمكنه من ذلك طوال هذه المدة في وجه القوات الروسية التي تمتلك قدرات أكبر.

وكشف أن 23 طفلا قُتلوا منذ بداية الحرب في كييف وحدها.

وأوضح أن الوضع في كييف وضواحيها متوتر، إذ يحاول الجيش الروسي التقدم من 3 محاور: من جهة تشيرنوبل وزهيتومير وجهة ثالثة.

وفي الأيام القليلة الماضية تصدى الجيش الأوكراني لمحاولتين، إلا أن القوات الروسية تمكنت من التقدم بعض الشيء، اليوم الجمعة، قبل أن يتم إيقافها.

وأعاد كوليبا الإشارة إلى أن الوضع في العاصمة لم تحدث فيه أي تطورات ملموسة في الأيام الخمسة الأخيرة.

وقال إن الممرات الآمنة -التي بدأت منذ 3 أيام- لا يتوقف القصف فيها تمامًا “إذ لم نستطع إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية والإنسانية بشكل كافٍ”.

وتمكنت السلطات الأوكرانية -وفق المسؤول- من إخلاء بعض المدن من عدد كبير من العالقين عبر توفير حافلات خاصة وسيارات المواطنين أنفسهم.

واستطرد -في حواره مع الجزيرة مباشر- أن هناك أماكن كثيرة لا تستطيع السلطات من الوصول إليها لوجود القوات الروسية المسلحة بها، والتي لم تسمح بالوصول إليها.

وأشار كوليبا إلى أن منطقتي باليسكمو وإيفانوفسكومو من دون ماء منذ أسبوعين، وهذا سبب مطالبة السلطات باستمرار بالمساعدات الإنسانية والممرات الآمنة.

وأفاد المسؤول العسكري أن الرئيس الأوكراني وكل القيادات متواجدة في العاصمة كييف، وهو ما يثبت “أننا لن نستسلم رغم ما نتعرض له من عنف والقوة العسكرية التي يملكها العدو”.

المصدر : الجزيرة مباشر