رئيس الإدارة العسكرية لكييف: القوات الروسية تحاول التقدم من 3 محاور وتستخدم المدنيين دروعا بشرية (فيديو)

قال أوليكسي كوليبا -رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية للعاصمة كييف- إن مدينة كييف وضواحيها تحتاج لمزيد من الدعم العسكري، وخصوصا المدن الصغيرة المحيطة بها والتي يستخدمها الجيش الروسي دروعًا بشرية.

وعبّر -في حوار مع الجزيرة مباشر- عن ثقته في تمكن جيش بلاده من “إيقاف العدو إذا تم إغلاق المجال الجوي في سماء أوكرانيا”، موضحا أن الأمر سيسهل المهمة.

وشدد كوليبا على أن هذا هو كل ما يحتاجه الجيش الأوكراني ليتمكن من إسقاط الصواريخ ومنع الطائرات الروسية من القصف.

ورفض الحلفاء -في وقت سابق- طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكنهم حذّروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات جديدة إذا لم يُوقف الحرب.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار “المتعمَّد” الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم فرض منطقة حظر جوّي.

Nuclear terrorism requires decisive action in response. At the #UN Security Council meeting, we called for closing the sky over 🇺🇦 and launching an operation to maintain peace and security. The goal is to save hazardous facilities. The world must not watch, but help! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

وأبرز رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية للعاصمة كييف أن الجيش الأوكراني صامد رغم أنه لم يكن من المتوقع تمكنه من ذلك طوال هذه المدة في وجه القوات الروسية التي تمتلك قدرات أكبر.

وكشف أن 23 طفلا قُتلوا منذ بداية الحرب في كييف وحدها.

رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية لكييف للجزيرة مباشر: القوات الروسية قتلت 23 طفلا في مدينة #كييف وحدها حتى الآن#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/PjXzkEs82j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022

وأوضح أن الوضع في كييف وضواحيها متوتر، إذ يحاول الجيش الروسي التقدم من 3 محاور: من جهة تشيرنوبل وزهيتومير وجهة ثالثة.

وفي الأيام القليلة الماضية تصدى الجيش الأوكراني لمحاولتين، إلا أن القوات الروسية تمكنت من التقدم بعض الشيء، اليوم الجمعة، قبل أن يتم إيقافها.

وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا تقول إنها لتقدم قواتها البرية نحو العاصمة الأوكرانية #كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/XV3NZANntu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022

وأعاد كوليبا الإشارة إلى أن الوضع في العاصمة لم تحدث فيه أي تطورات ملموسة في الأيام الخمسة الأخيرة.

أوليكسي كوليبا رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية لكييف للجزيرة مباشر: • الجيش الروسي يحاول التقدم من 3 محاور واستطعنا إيقافهم في محورين

• الجيش الروسي يستخدم المدنيين كدروع بشرية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/fnmhKUzoZr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022

وقال إن الممرات الآمنة -التي بدأت منذ 3 أيام- لا يتوقف القصف فيها تمامًا “إذ لم نستطع إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية والإنسانية بشكل كافٍ”.

وتمكنت السلطات الأوكرانية -وفق المسؤول- من إخلاء بعض المدن من عدد كبير من العالقين عبر توفير حافلات خاصة وسيارات المواطنين أنفسهم.

واستطرد -في حواره مع الجزيرة مباشر- أن هناك أماكن كثيرة لا تستطيع السلطات من الوصول إليها لوجود القوات الروسية المسلحة بها، والتي لم تسمح بالوصول إليها.

وأشار كوليبا إلى أن منطقتي باليسكمو وإيفانوفسكومو من دون ماء منذ أسبوعين، وهذا سبب مطالبة السلطات باستمرار بالمساعدات الإنسانية والممرات الآمنة.

وأفاد المسؤول العسكري أن الرئيس الأوكراني وكل القيادات متواجدة في العاصمة كييف، وهو ما يثبت “أننا لن نستسلم رغم ما نتعرض له من عنف والقوة العسكرية التي يملكها العدو”.