رئيس الإدارة العسكرية لكييف: القوات الروسية تحاول التقدم من 3 محاور وتستخدم المدنيين دروعا بشرية (فيديو)

قال أوليكسي كوليبا -رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية للعاصمة كييف- إن مدينة كييف وضواحيها تحتاج لمزيد من الدعم العسكري، وخصوصا المدن الصغيرة المحيطة بها والتي يستخدمها الجيش الروسي دروعًا بشرية.

وعبّر -في حوار مع الجزيرة مباشر- عن ثقته في تمكن جيش بلاده من “إيقاف العدو إذا تم إغلاق المجال الجوي في سماء أوكرانيا”، موضحا أن الأمر سيسهل المهمة.

وشدد كوليبا على أن هذا هو كل ما يحتاجه الجيش الأوكراني ليتمكن من إسقاط الصواريخ ومنع الطائرات الروسية من القصف.

ورفض الحلفاء -في وقت سابق- طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكنهم حذّروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات جديدة إذا لم يُوقف الحرب.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار “المتعمَّد” الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم فرض منطقة حظر جوّي.

Nuclear terrorism requires decisive action in response. At the #UN Security Council meeting, we called for closing the sky over 🇺🇦 and launching an operation to maintain peace and security. The goal is to save hazardous facilities. The world must not watch, but help!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022