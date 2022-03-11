حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ16 لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ16، تتواصل المعارك بمحاور عدة أبرزها في محيط العاصمة كييف ومدينتا ماريوبول جنوبًا وخاركيف شرقًا، في حين تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من بعض مناطق المواجهات.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إن موسكو وكييف مستعدتان للتعاون مع الوكالة لضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم الجمعة إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا، وفي باريس تتواصل أعمال قمة لقادة الاتحاد الأوربي لبحث تداعيات الحرب. في المقابل، بدأت روسيا اتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية.

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آخر تطورات اليوم الـ16 للحرب.. لحظة بلحظة:

منذ 11 دقيقة رئيس وزراء المجر على هامش قمة أوروبية بفرساي: الاتحاد الأوربي لن يفرض عقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية.

منذ ساعة هيومن رايتس ووتش: غارات روسية على أوكرانيا الأسبوع الماضي تسببت في مقتل 47 شخصا وهي جريمة حرب واضحة.

منذ ساعة مستشار الرئيس الأوكراني: مدن أوكرانية كبيرة تعرضت لضربات روسية مدمرة وحرب موسكو على المدنيين مستمرة.

منذ ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية:

الجيش الروسي ينتهك القانون الدولي باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

العدو لا يزال يتكبد خسائر كبيرة خلال اشتباكات مع السكان المحليين.

Ще один збитий російський літак Су-25 прикрашає родючу українську землю. Слава Україні!https://t.co/qFU8hkjvnb pic.twitter.com/bFpQByVGFo — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 10, 2022

منذ ساعة الدفاع البريطانية:

من المرجح أن تسعى روسيا إلى إعادة انتشار قواتها خلال الأيام المقبلة لشن هجمات على كييف.

القوات الروسية تحقق تقدما محدودا بسبب مواجهتها مشاكل لوجستية ومقاومة أوكرانية.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية:

قوات الانفصاليين في دونيتسك سيطرت على مدينة فولنوفاخا.

استهدفنا البنى التحتية الأوكرانية صباح اليوم بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

تدمير مطاري لوتسكي وإيفانو فرانكوفسك العسكريين بغرب أوكرانيا.

ضيقنا الخناق على مدينة ماريوبول وتقدمنا نحو عمقها من 3 اتجاهات.

دمرنا أكثر من 3200 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الخاصة.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية:

مقتل شخص بغارات روسية على منطقة نوفوكاداتسكي بمدينة دنيبرو جنوب شرقي البلاد.

انفجارات عدة قرب مطار مدينة لوتسك شمال غربي البلاد وصفارات الإنذار تدوي في المدينة.

منذ ساعتين سفارة روسيا بواشنطن:

مستخدمو فيسبوك وإنستغرام لم يمنحوا شركة “ميتا” الحق في تأليب الدول بعضها على بعض.

نطالب الولايات المتحدة بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة “ميتا” وباتخاذ إجراءات للمحاسبة.

منذ ساعتين البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم الجمعة إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا.

منذ ساعتين مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.

منذ ساعتين بلومبرغ:

إعلان بايدن بشأن وقف العلاقات التجارية مع روسيا سيتم جنبا إلى جنب مع مجموعة السبع والاتحاد الأوربي.

بايدن سيدعو اليوم إلى وقف العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا.

منذ ساعتين مصرف جي بي مورغان الأمريكي يعلن وقف أعماله في السوق الروسي.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في مدينة لفيف الأوكرانية لتحذير السكان من قصف جوي.

منذ ساعتين رئيس الوزراء الصيني:

من المهم دعم روسيا وأوكرانيا في محادثاتهما بشأن وقف إطلاق النار.

ينبغي احترام سيادة جميع الدول كما ينبغي أخذ الشواغل الأمنية المشروعة على محمل الجد.

بيجين لديها رأيها الخاص وهي مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام.

الأولوية القصوى هي منع تصعيد الموقف وخروجه عن السيطرة.

ندعم كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حل سلمي للأزمة.

بيجين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.

بيجين طرحت مبادرة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لها.

منذ ساعتين شركة والت ديزني تعلن وقف جميع أعمالها التجارية مؤقّتًا في روسيا.

منذ ساعتين رويترز: منظمة الصحة العالمية تقول إنها نصحت أوكرانيا بالتخلص من الجراثيم العالية الخطورة في مختبراتها.

عبر المرآة.. قائد آلية عسكرية أوكرانية يلتقط لحظات إطلاق راجمة صواريخ#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/5yayL356OZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

منذ ساعتين البيت الأبيض:

أي قرار روسي للاستيلاء على أصول الشركات يعني أن روسيا ليست مكانا آمنا للاستثمار.

نقف مع الشركات الأمريكية التي تتخذ قرارات صعبة بشأن مستقبل عملياتها في روسيا.

منذ ساعتين رويترز: أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل.

منذ ساعتين بايدن في كلمة أمام قادة الحزب الديمقراطي:

الأمريكيون بدؤوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود لكنني أعتقد أنهم يدركون أهمية هذه المعركة.

الأمريكيون يدركون أن الكلفة ستكون أكبر في حالة عدم التحرك لمواجهة هذا الطاغية.

بوتين كان يراهن على تقسيم الناتو والغرب لكن رهانه لم يكن صائبا ونشهد وحدة غير مسبوقة في الغرب.

نعد الأمريكيين بأننا سنخفض أسعار الطاقة.

الأزمة الحالية دليل آخر على الحاجة إلى وقف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

منذ ساعتين مصادر دبلوماسية للجزيرة:

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ستقدم إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن.

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مفتوحة اليوم الجمعة بشأن التطورات في أوكرانيا.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: سماع صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعتين مندوب روسيا بمجلس الأمن: طلبنا عقد اجتماع للمجلس لبحث الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة بأوكرانيا.

منذ ساعتين شركة ماكسار لصور الأقمار الصناعية:

صور تظهر وحدات روسية مدرعة تناور داخل بلدات قرب مطار أنتونوف.

القافلة العسكرية الروسية شمال غربي كييف تفرقت إلى حد بعيد وأعادت الانتشار.

منذ ساعتين وزير الخارجية الإيراني:

لا يستطيع أي طرف بمفرده أن يحدد النتيجة النهائية للمفاوضات ونحتاج إلى سعي مشترك.

الوصول إلى اتفاق نووي أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية.

منذ ساعتين رويترز عن دبلوماسيين: مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم الجمعة بطلب من روسيا.

منذ ساعتين مستشار الرئيس الأوكراني للجزيرة:

في حال وقف الدعم العسكري عنا ستغطي مشاهد قتل الأطفال والنساء بشاشات التلفزة.

إذا انهزمنا ستتساقط القنابل الروسية على المدن الأوروبية وشهية بوتين لن تتوقف.

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في أوكرانيا.

الناتو لا يتحمل مسؤولياته تجاه الحرب ويتصرف كأن الأمر لا يعنيه.

الروس يستهدفون الممرات الإنسانية في كثير من المناطق لإحراز تقدم ميداني.

نطالب بوقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والعودة إلى ما قبل 24 فبراير الماضي.

اقترحنا مراقبة جوية وتركيب كاميرات لكشف المسؤول عن خروق الممرات الإنسانية.

روسيا أدركت أن الحوار لا بد أن يكون بين ندين وأن أوكرانيا ندّ لها.

وفدنا المفاوض مع روسيا طلب توفير حماية لأراضينا وتعويضا عن دمار البنى التحتية.

جولة المفاوضات الأولى تعثرت جراء تقديرات روسية خاطئة بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

أتوقع التوصل إلى اتفاق مع الروس في القريب العاجل.

منذ ساعتين واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: يجب ترك القرار بشأن تسوية تفاوضية لزيلنسكي بدلا من فرضه من الخارج.

منذ ساعتين واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي:

رئيس الوزراء لا يزال حذرا للغاية بشأن الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

رئيس الوزراء مستعد لاستضافة محادثات سلام في القدس بين بوتين وزيلنسكي.

منذ ساعتين الرئيس الأوكراني:

وقعت اليوم الكثير من القرارات بتكريم العديد من ضباطنا وجنودنا.

لدينا مفاعلات نووية سلمية تستخدم لأغراض علمية.

موسكو تدعي أننا نريد استعادة القدرة النووية وهذا قد يكون تمهيدا منها لاستخدام قنابل نووية.

البروباغاندا الروسية تريد إيصال معلومات خاطئة لمواطنينا.

روسيا تحاول إخضاع مدينة ماريوبول وكسر عزيمة أهلها.

أرسلنا العديد من حافلات المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول.

منذ ساعتين رويترز: فيسبوك وإنستغرام ستسمحان مؤقتا بمحتوى يدعو إلى العنف ضد الجنود الروس في بعض البلدان في سياق غزو أوكرانيا.

منذ ساعتين وزير الدفاع الأوكراني:

الهيئات الدولية ستقوم بتقديم كل ما يلزم لإعادة إعمار أوكرانيا بعد النصر.

جيشنا قادر على وقف تقدم العدو وسيتم إرسال من هو مؤهل للحرب إلى جبهات القتال.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية: دمرنا نحو 3000 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.