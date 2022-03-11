تنظيم الدولة يؤكد مقتل قائده ويعيّن زعيما جديدا

أكد تنظيم الدولة الخميس مقتل قائده أبو إبراهيم الهاشمي القريشي والمتحدث باسم التنظيم أبو حمزة القريشي، وتعيين “أبو الحسن الهاشمي القريشي” زعيما جديدا للحركة.

جاء ذلك في تسجيل صوتي بثه التنظيم.

درس أبو إبراهيم القريشي علوم الشريعة وكان مقاتلا في جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وقد قاد تنظيم الدولة لأكثر من عامين قبل اغتياله في غارة لقوات أمريكية خاصة بشمال سوريا في فبراير/شباط، حيث فجر نفسه وأفرادا من عائلته، بحسب الإدارة الأمريكية.

وكان مقتله، عن 45 عاما، ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيمه السابق أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية مماثلة العام 2019.

ولم ينف التنظيم الرواية الأمريكية أو يؤكدها، وقال المتحدث الجديد، أبو عمر المهاجر، في التسجيل الصوتي إن آخر معركة يشارك فيها أبو إبراهيم القريشي كانت معركة سجن غويران بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وقُتل 200 سجين ومسلح على الأقل فضلا عن 30 من قوات الأمن عندما هاجم تنظيم الدولة السجن في يناير/كانون الثاني محاولا تحرير أعضاءه المحبوسين هناك، حسبما قاله مسؤولون.

مجهول

الزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف، غير معروف نسبيا ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله.

وقال الباحث في كينغز كوليدج بلندن والمتخصص في دراسة الحركات المسلحة توري هامينغ لفرانس برس “ببساطة، لا نعرف هويته”.

ورأى كولين كلارك مدير الأبحاث في مركز صوفان، وهو مؤسسة فكرية مقرها نيويورك، أن تنظيم الدولة اختار “مجهولاً لأن عدد المرشحين للمنصب تقلّص إلى حد كبير”.

لكنه أضاف أن “الأمير الجديد يجب أن يكون شخصًا يمكنه إعطاء زخم للجماعة”.

ووفق التسجيل، لقي تعيين القائد الجديد مباركة من زعيم التنظيم الراحل.

وقال داميان فيريه، مؤسس وكالة جهاد أناليتيكس المتخصصة في تحليل الأنشطة الجهادية حول العالم وفي الفضاء الإلكتروني، إن سلف أبو إبراهيم فعل الشيء نفسه.

وقال فيريه لفرانس برس إن “البغدادي اقترح على مجلس الشورى أن يكون خلفه أبو حمزة ووافق المجلس على هذا الاختيار”.

وأضاف “أعتقد أن الأمر نفسه تكرر وأن هذا الاختيار تم في وقت مبكر لتجنب زعزعة استقرار التنظيم”.

ويتولى أبو الحسن الهاشمي القرشي زمام القيادة بينما أضعِف التنظيم بسبب الهجمات المتتالية التي تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا لإحباط عودة المسلحين.