بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا وماكرون يحذّر موسكو من عقوبات “قاسية” جديدة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي وضع “العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة” مع روسيا لمعاقبة الأخيرة بسبب هجومها على أوكرانيا.

وسوف يمهّد هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية، ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.

كما أعلن بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، ما يمهّد لفرض رسوم جمركية عقابية ردًا على اجتياح أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي “نتخذ أيضًا إجراءات إضافية لحظر القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الروسي، وخصوصًا المنتجات البحرية و(الفودكا) والأحجار الكريمة”.

كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا وبيلاروسيا.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان “لن نسمح لـ(فلاديمير) بوتين وأصدقائه بمواصلة العيش في بذخ مع التسبب بآلام هائلة في أوربا الشرقية كلها“.

الخيارات جميعها مطروحة

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن زعماء الاتحاد الأوربي سارعوا إلى فرض الجولة الأولى من العقوبات على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا، وإنهم مستعدون لفعل المزيد إذا لزم الأمر.

وأبلغ ماكرون مؤتمرًا صحفيًا في ختام قمة للاتحاد الأوربي استمرت يومين في فرساي قرب باريس “إذا استمرت الأمور على الصعيد العسكري سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية. الخيارات كلها مطروحة”، مؤكدًا أن الاتحاد الأوربي يدعم أوكرانيا “حتى النهاية”.

وأضاف ماكرون أن قادة الاتحاد الأوربي بعثوا برسالة واضحة إلى أوكرانيا، وقال “الطريق إلى أوربا مفتوح أمامهم”، مضيفًا أن أوربا ستساعد أوكرانيا في إعادة بناء ما تدمّره روسيا خلال الحرب.