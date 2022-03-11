الهند تعلن إطلاق صاروخ “بالخطأ” صوب باكستان

قالت الهند، اليوم الجمعة، إنها أطلقت بطريق الخطأ صاروخا صوب باكستان بسبب “عطل فني” أثناء إجراء صيانة دورية.

وقالت الحكومة في بيان “في 9 من مارس/آذار 2022، أثناء إجراء صيانة دورية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ بطريق الخطأ”.

وأضافت “علمنا أن الصاروخ سقط في منطقة بباكستان. ورغم أن الحادث مؤسف جدا فمن دواعي الارتياح عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحادث”.

وجاء البيان بعد ساعات من تحذير باكستان للهند من “عواقب وخيمة” بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام اباد، اليوم الجمعة، للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي.

وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرّض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند، في البيان، قائلة “إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا”.

وخاضت الدولتان 3 حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على عجل في وقت متأخر مساء أمس الخميس قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال بابار افتخار “في التاسع من مارس/آذار رصد مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية جسم يطير بسرعة كبيرة داخل الأراضي الهندية”.

وأضاف أن الجيش ليس متأكدا من طبيعة هذا الجسم، الذي قال إنه تحطم بالقرب من إحدى المدن شرقي البلاد، وإنه كان قادما من غرب الهند.

وطالبت باكستان الهند أيضا بإطلاعها على نتائج التحقيق في الحادث.

وقال افتخار “تسبب مسار هذا الجسم الطائر في تعريض العديد من الرحلات الجوية المحلية والدولية في كل من المجالين الجويين الهندي والباكستاني للخطر كما هدد حياة البشر وعَرض ممتلكاتهم للخطر”.

وذكر مسؤول من القوات الجوية الباكستانية في المؤتمر الصحفي أن الجسم يخضع للتحليل الجنائي وأن النتائج الأولية أشارت إلى أنه صاروخ أرض-أرض أسرع من الصوت، لكنه لم يكن مزودا بمتفجرات.

وأضاف أن الجسم كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم وقطع مسافة 124 كيلومترا داخل المجال الجوي الباكستاني قبل أن يتحطم.