أمريكا تحذر من استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا وروسيا تؤكد حيازتها أدلة عن “المعامل البيولوجية” (فيديو)

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، روسيا من “دفع ثمن باهظ إذا استخدمت أسلحة كيميائية” خلال حربها في أوكرانيا.

بدورها، قالت ليندا توماس غرينفيلد -السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة- إن تاريخ روسيا يشير إلى إنها هي التي يمكن أن تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية المنعقد، اليوم الجمعة، بدعوة من روسيا لمناقشة اتهامات موسكو عن “أنشطة بيولوجية” أمريكية في أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية إن “لروسيا سجلا قياسيا من الاتهامات الكاذبة لدول أخرى بالانتهاكات التي تقترفها روسيا نفسها”.

وأضافت أن اتهامات موسكو يمكن أن يكون “ذريعة” لشيء جارٍ تنفيذه.

من جهته، قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن لدى بلاده “وثائق تؤكد وجود مختبرات في أوكرانيا تضم مواد خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا”.

وأضاف خلال كلمة في الاجتماع أن الجيش الروسي “على دراية بالأبحاث التي تدرس نشر الأمراض المعدية عبر الطيور المهاجرة بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية”.

المندوب الروسي بمجلس الأمن: لدينا وثائق تؤكد وجود مختبرات في #أوكرانيا تضم مواد خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا وجيشنا على دراية بالأبحاث التي تدرس نشر الأمراض المعدية عبر الطيور المهاجرة بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية كلمة المندوب الروسي كاملة https://t.co/oyLIg769AX pic.twitter.com/1bzBPpC3Ez — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022

وأبدت الدول الغربية قلقها من احتمال استخدام موسكو اسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف باقامة مختبرات في اوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان.

وفي السياق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن بلاده ستعمل على ضمان أن تحصل أوكرانيا ما تحتاجه من “أسلحة للدفاع عن نفسها”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع قادرة على إسقاط طائرات ومروحيات.

وتعهّد “تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا لأنها ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة”.

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده لن “تخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا، لكننا نعلم أن حرب (فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا لن تكون انتصارا” للرئيس الروسي.

وتعهّد أيضًا بـ”استقبال لاجئين أوكرانيين” في الولايات المتحدة “بأذرع مفتوحة” دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.