مع تواصل الاشتباكات.. الجزيرة مباشر في معبر للعالقين قرب العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

تحدث موفد الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد عن الوضع الميداني في العاصمة الأوكرانية كييف، ووصف الوضع في شمالي كييف، وقال إن الاشتباكات لا تزال مستمرة في وقت تسمع فيه أصوات الانفجارات.

ونقل موفد الجزيرة اليوم الخميس تصريحًا عن الجانب الأوكراني، قال إنهم يتوقعون أن تتسلّل عناصر روسية من خلال الممرات الآمنة التي فُتِحت لإجلاء العالقين في مناطق القتال.

وبسبب ذلك أقيمت العديد من الحواجز ونقاط التفتيش، للتدقيق في هويات من يعبرون هذه النقاط إلى العاصمة الأوكرانية ليتوجّهوا بعد ذلك إلى مناطق أخرى.

وكشف موفد الجزيرة أن الاشتباكات كانت مستمرة، حتى أثناء انعقاد جلسة الحوار بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا بتركيا اليوم الخميس.

وأشار كذلك إلى أن هيئة الأركان الأوكرانية قد تصدت لمحاولة تسلل قام بها جنود روس للدخول إلى قلب العاصمة الأوكرانية كييف، موضحا أن الجيش الأوكراني أحبط محاولات تسلل في شمال وغرب العاصمة.

الوضع في ماريوبول

وجنوبا في ماريوبول، التي تشهد عمليات عسكرية مستمرة، طلب وزير الخارجية الأوكراني خلال محادثاته مع لافروف، بتطبيق خطة هدنة لإجلاء العالقين من المنطقة وإقامة ممر إنساني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن روسيا شنت غارة على مستشفى للأطفال بمدينة ماريوبول جنوبي البلاد، وأضاف “الناس والأطفال ما زالوا تحت الأنقاض”، واتهم موسكو بتنفيذ ما قال إنه إبادة جماعية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني للصحفيين بعد المحادثات في تركيا اليوم، إن مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية تشهد أكثر الأوضاع سوءًا لكن لافروف لم يتعهد بفتح ممر إنساني هناك.

اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بارتكاب إبادة جماعية بعد قصفها مستشفى للأطفال في ماريوبول، مما أدى إلى دفن مرضى تحت الأنقاض.

وغرد قائلا: "هذه فظاعة! إلى متى سيظل العالم متواطئا بتجاهل الإرهاب؟ أغلقوا السماء الآن! أوقفوا القتل! لديكم القوة، ولكن يبدو أنكم تفقدون الإنسانية". pic.twitter.com/XqPWp3XNdF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

وأوضح ذلك قائلا “قدمت اقتراحا بسيطا للوزير لافروف: يمكنني أن أتصل بالوزراء والسلطات والرئيس في أوكرانيا الآن وأحصل لك على تأكيدات مئة بالمئة بشأن الضمانات الأمنية للممرات الإنسانية”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني “سألته، هل تقوم بالمثل؟ لكنه لم يرد”، في إشارة إلى وزير الخارجية الروسي.

ولا يزال تسلل عناصر من الجيش الروسي إلى داخل العاصمة الأوكرانية يمثل هاجسا للسلطات الأوكرانية، لذلك يقوم جنود الجيش الأوكراني بعمليات تفتيش دقيقة للقادمين والعابرين.

والمنطقة هناك لا تهدأ فيها أصوات الانفجارات، إذ تشهد اشتباكات مستمرة بين الجانبين الروسي والأوكراني وخاصة لدى محاولة عناصر من الجيش الروسي التسلل إلى قلب العاصمة كييف.

وحول الوضع الإنساني في إربين قال موفد الجزيرة، إن الوضع هنا متردّ بصورة كبيرة، وإن معظم العابرين من هذه المناطق هم من كبار السن أو المرضى الذين تقطعت بهم السبل.