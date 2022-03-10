كامالا هاريس تتوجه إلى بولندا وسط خلافات بشأن مقاتلات ميغ-29.. وزيلينسكي: اتخذوا قرارًا في أسرع وقت

تصل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق إلى بولندا، حيث تجري مباحثات مع الرئيس أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتوش مورافيتسكي، غدًا الخميس، وسط تباين بين واشنطن ووارسو بشأن عرض الأخيرة تقديم مقاتلاتها من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا.

وأكد مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن الرحلة خطّط لها قبل أن تقدم بولندا عرضها المفاجئ للولايات المتحدة بوضع المقاتلات تحت تصرفها لتسليمها إلى أوكرانيا.

كما ستجري هاريس محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يزور بولندا أيضًا.

وبالتزامن مع الزيارة أعلنت الولايات المتحدة أنها نشرت بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، تنفيذًا لتعهّدها الدفاع عن أراضي بلدان حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية.

وتقرر نشر بطاريتي الصواريخ في بولندا بناء على “طلبها”، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.

وقالت وزارة الخارجية البولندية، أمس الثلاثاء، إن وارسو “جاهزة لنقل طائراتها كلها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين (في ألمانيا)، ووضعها تحت تصرف الإدارة الأمريكية فورًا ومجانًا”، لتسلمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وقاعدة رامشتاين هي قاعدة جوية أمريكية في جنوب غرب ألمانيا، وتستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي.

ورفضت واشنطن الاقتراح البولندي، وأعربت عن تفاجئها به.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان “لا نعتقد أن عرض بولندا قابل للتطبيق”، مضيفًا أنّ العرض مصدر “قلق جاد” لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح كيربي أن “فكرة مغادرة مقاتلات تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة قاعدة للولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا للتحليق في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا تثير مخاوف جدية لدول الناتو كلها“.

وأضاف البيان أن واشنطن “ستواصل المشاورات مع وارسو ومع الحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي بشأن هذه المسألة، وما يتعلق بها من تحديات وصعوبات لوجستية”.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من خطر حدوث صدام بين الحلف الأطلسي والقوات الروسية، يمكن أن يتدهور، إذا رأت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين أن هذه المساعدة العسكرية بمثابة انخراط مباشر لحلف شمال الأطلسي في الحرب مع أوكرانيا.

كما عارضت ألمانيا المقترح البولندي بتسليم مقاتلات الميغ إلى أوكرانيا.

وأشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تقديم مساعدات مالية ودعم إنساني وتوريد بعض أنظمة الأسلحة لأوكرانيا، مضيفًا أنه “بخلاف ذلك علينا أن نفكر بدقة فيما يمكن أن نفعله بشكل ملموس، ولا يشمل هذا بالتأكيد توريد طائرات مقاتلة”.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الدول الغربية إلى اتخاذ “قرار بأسرع وقت” بشأن إرسال المقاتلات.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور “اتخذوا قرارًا في أسرع وقت، أرسلوا إلينا الطائرات”، داعيًا إلى درس الاقتراح البولندي “فورًا”.