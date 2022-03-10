خبير عسكري للجزيرة مباشر: كييف ستسقط لا محالة وبوتين “سيغوص في الوحل” إذا استمر القتال (فيديو)

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإن كانت بطيئة إلا أنها تتقدم صوب العاصمة كييف مركز الثقل السياسي والقيادي في البلاد.

وأفاد الخبير العسكري لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر بأن العاصمة على وشك أن تكون محاصرة من جميع الجوانب.

وعاد ليؤكد أن “سقوط كييف سيحدث لا محالة وإن تأخر”، وأوضح أنه مقارنة بالقوة العسكرية وحجمها بين الجانبين فإن “روسيا تستطيع احتلال كييف وخاركيف ميكولايف وأوديسا”.

واستدرك الخبير العسكري، أنه ينبغي النظر إلى بعدين إضافيين؛ أولهما التكلفة وهو مرتبط بدرجة المقاومة والاستعداد لحرب المدن، أما الثاني فهو استمرار تدفق الأسلحة ضد الدبابات والطائرات لتعزيز القدرة الدفاعية.

حرب استنزاف

وشرح الخبير الفرق بين احتلال المدن والسيطرة عليها أمنيًا، موضحًا أن المرحلة الثانية من الحرب هي تمركز القوى الروسية بعد احتلال المدن فيما تكون المقاومة متحركة؛ تهاجم وتنفذ العمليات.

وأضاف أن هذا الوضع يمكن أن يدخل روسيا في حرب استنزاف في حال استمر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في دعمها، موضحًا “ستكون مشابهة للاستنزاف الأمريكي في أفغانستان وفي العراق، والسوفيتي في أفغانستان أيضًا”.

ونظرًا لحجم أوكرانيا -أكبر دولة أوربية مساحة- قال الخبير إن مساحة 600 ألف كيلومتر مربع تحتاج إلى 500 ألف جندي، إلا أن تقدم روسيا بـ200 ألف جندي فقط، لعدم دقة القراءات سواء من طرف روسيا أو الولايات المتحدة.

وذكّر الدويري بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صرحت بأن كييف ستسقط خلال 96 ساعة، وبالتالي لم يكن التقدير لدرجة مقاومة الجيش الأوكراني.

د. بنجامين فريدمان: للأسف #روسيا ستنتصر في هذه الحرب ولكن سيترتب عليها نتائج عكسية تؤذيها#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/DNiSpS63Kz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

إرادة الشعوب

وذكر الخبير العسكري أن الإيمان بالقضية هو الفيصل في هذه الحرب، مضيفًا أنه “لا يمكن هزيمة إرادة الشعوب (الأوكرانية) في القتال”.

واستطرد ضيف المسائية على الجزيرة مباشر مشددًا: “ستغوص أقدام بوتين في وحل أوكرانيا إذا استمر القتال”.

وتحدث الدويري عن إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا، ورأى أنه من المستحيل أن تسيطر روسيا على الحدود المشتركة كلها بين أوكرانيا والدول التي تقع غربها.

وأوضح أن الأمر يتعلّق بآلاف الكيلومترات الوعرة، وأن 22 جيشًا من حلف الناتو يشاركون في مدّ أوكرانيا بالأسلحة عبرها، وهو ما لا يمكن لروسيا التحكم فيه.