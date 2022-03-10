حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ 15 لحظة بلحظة (بث مباشر)

تبادلت موسكو وواشنطن اليوم الخميس الاتهامات بشأن التخطيط لاستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا التي دخلت الحرب فيها يومها الـ15، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للحوار ورفضها الاستسلام.

يأتي ذلك بينما دوت صفارات الإنذار مجددًا في العاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم إخراجها من الخدمة بالإضافة إلى تدمير 146 طائرة عسكرية أوكرانية منذ بدء الحرب.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا ستتعرض لهزيمة إستراتيجية. وأقر مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تتضمن تمويلًا ضخمًا تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي وتداعياته.

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تطورات اليوم الـ15 للحرب.. لحظة بلحظة:

منذ 12 دقيقة وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 4 طائرات سوخوي 25 روسية ومروحيتين خلال اليومين الماضيين.

منذ 26 دقيقة أكسيوس: وسائل الإعلام التي حظرتها روسيا من العمل على أراضيها تطلق حلولا تقنية لتجاوز القيود والوصول لمنصاتها.

منذ 25 دقيقة الجيش الأوكراني: نتصدى باستمرار لهجمات جوية وصاروخية روسية في منطقة كييف.

منذ 25 دقيقة هيومن رايتس ووتش: روسيا اعتقلت نحو 13500 شخص في المظاهرات المناهضة للحرب في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

منذ 46 دقيقة مراسل الجزيرة: انفجارات عنيفة في المنطقة الشمالية من دونيتسك.

منذ 46 دقيقة رويترز: مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة إجراءات لحظر النفط الروسي وبعض منتجات الطاقة الروسية.

منذ 46 دقيقة رويترز عن المتحدث باسم الكرملين: القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية في أوكرانيا.

عاجل | صور نشرتها وسائل إعلام روسية تقول إنها لتقدم القوات الروسية باتجاه كييف دون تحديد توقيت ولا مكان التقاط الصور#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/9qzVZgDYHZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

منذ 46 دقيقة د.ب.أ عن رئيس الإدارة المحلية لمنطقة سومي: السلطات تخطط لفتح 3 ممرات للفرار من المنطقة اليوم الخميس.

منذ 46 دقيقة رويترز: عقود خام برنت ترتفع بنحو 3 دولارات إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل.

منذ 45 دقيقة مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.

منذ 45 دقيقة وسائل إعلام روسية تنشر صورا قالت إنها تظهر تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 45 دقيقة وسائل إعلام أمريكية: مسؤول أمريكي يقدر مقتل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

منذ 45 دقيقة رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية: نسرع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا.

منذ 45 دقيقة صفارات الإنذار تدوي مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 44 دقيقة أ.ف.ب عن الرئيس الأوكراني:

الإجلاء تم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية.

35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية الأربعاء.

منذ 43 دقيقة الجيش الأوكراني: مقتل 3 بينهم طفل في قصف روسي استهدف منطقة تروستيانتس بمدينة سومي.

منذ 43 دقيقة CNN عن سفير بولندا في واشنطن:

نتفهم الموقف الأمريكي ويمكننا مواصلة تنسيق جهودنا المشتركة لمساعدة أوكرانيا.

توصلنا إلى حل منطقي ومعقول لكن الأمريكيين رفضوه لأنهم خلصوا إلى أنه تصعيدي.

كررنا عدة مرات أننا لن ننقل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا بشكل مباشر.

أوضحنا منذ البداية أننا لن نستنفد ثلث ترسانتنا من المقاتلات دون تعويض.

عضو البرلمان الأوكراني أوليسكي هونشارينكو حاملا سلاحه خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر: إذا دخل الاحتلال الروسي إلى #كييف فسأستخدمه #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/yTFOLVFdcY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

منذ 42 دقيقة الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع نظيره الأوكراني تقديم مزيد من الدعم الأمني والإنساني لكييف.

منذ 42 دقيقة البيت الأبيض: بايدن سيبحث في اتصال الخميس مع أردوغان أحدث تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

منذ 41 دقيقة رويترز عن البنتاغون: أوستن بحث مع نظيره الأوكراني استمرار واشنطن في تقديم المساعدات الأمنية والدفاعية لكييف.

منذ 41 دقيقة CNN عن عمدة ميكولايف:

مدينتنا مطوقة تقريبا بقوات روسية قادمة من شبه جزيرة القرم.

سبق للقوات الروسية أن قصفت مدينتي بقنابل عنقودية محرمة دوليا.

لن أتفاجأ إذا استخدمت القوات الروسية أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

منذ 40 دقيقة الخارجية الأمريكية:

نتوقع أن تواصل روسيا مضاعفة هذه الأنواع من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

روسيا هي التي تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية.

روسيا هي التي لديها برامج أسلحة كيميائية وبيولوجية نشطة.

روسيا تخترع ذرائع كاذبة في محاولة منها لتبرير أعمالها المروعة في أوكرانيا.

الولايات المتحدة لا تمتلك أو تدير أي مختبرات كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.

روسيا لديها برامج أسلحة كيميائية وبيولوجية نشطة وتنتهك الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

الكرملين يتعمد نشر أكاذيب بقيام واشنطن وكييف بأنشطة أسلحة كيماوية وبيولوجية بأوكرانيا.

منذ 39 دقيقة رويترز عن مديرة منظمة اليونيسف: فرار أكثر من مليون طفل من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

منذ 38 دقيقة ساكي عبر تويتر:

يجب أن نكون جميعا يقظين لاحتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.

ادعاءات روسيا حيلة واضحة من جانبها لمحاولة تبرير هجومها المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا.

روسيا هي التي تواصل دعم نظام الأسد في سوريا الذي استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا.

لدى روسيا سجل طويل وموثق في استخدام أسلحة كيميائية بما في ذلك محاولات اغتيال أعداء بوتين السياسيين.

ادعاءات روسيا تضليل رأيناه مرارا وتكرارا من الروس على مر السنين في أوكرانيا وفي بلدان أخرى.

المسؤولون الصينيون يرددون نظريات المؤامرة تلك وهذا أمر غير معقول.

ادعاءات روسيا بوجود مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية وتطوير أسلحة كيميائية في أوكرانيا باطلة.

منذ 36 دقيقة رويترز: العقود الآجلة للنفط الأمريكي ترتفع أكثر من 3 دولارات إلى 111.76 دولارا للبرميل.

منذ 36 دقيقة CNN عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: يجب أن تكون هناك طريقة أخرى لنقل الطائرات البولندية إلى أوكرانيا.

منذ 35 دقيقة CNN عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب:

يمكننا مساعدة أوكرانيا في الدفاع الجوي لتتصدى للطائرات الروسية.

نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا مع تجنب تجاوز أي خطوط حمراء.

القصف الروسي على أوكرانيا أصبح عشوائيا بشكل متزايد.

منذ 34 دقيقة متحدث باسم الجيش البريطاني: عدد من الجنود عصوا الأوامر وسافروا لأوكرانيا بصفة شخصية ونحثهم على العودة.

منذ 33 دقيقة الرئيس الأوكراني في كلمة مسجلة: ما يفعله المحتلون الروس في ماريوبول يتجاوز كل الفظائع.

منذ 33 دقيقة أ.ف.ب عن عمدة ماريوبول: مقتل 1207 مدنيين خلال تسعة أيام من الحصار الروسي للمدينة.