حرب روسيا على أوكرانيا.. استهداف سفارة بيلاروسيا في إيطاليا واحتجاج في بيروت (فيديو)

قالت وزارة خارجية بيلاروسيا إن سفارتها في إيطاليا تعرضت لاعتداء بالعبوات الناسفة، فيما تظاهر العشرات من الجالية الأوكرانية في لبنان أمام السفارة الروسية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين يقتربان من مبنى سفارة بيلاروسيا في إيطاليا خلال الليل.

ثم توقف الشخصان بجوار إحدى السيارات، قبل أن يقوما بإلقاء عبوات ناسفة من فوق السور الحديدي للسفارة لتقع بداخلها ويلوذا بالفرار.

ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا نتيجة للاعتداء.

وفي العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهر العشرات من أفراد الجالية الأوكرانية، الأربعاء، أمام السفارة الروسية، للمطالبة بوقف العملية العسكرية الروسية في بلدهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة المحتجين وهم يرفعون صورا ولافتات تطالب بوقف الهجوم.

وقفة احتجاجية للجالية الاوكرانية في لبنان أمام السفارة الروسية في بيروت ضد التصعيد الروسي على اوكرانيا pic.twitter.com/2sTeHin5SG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 24, 2022

وأدان بيان للخارجية اللبنانية حرب روسيا على أوكرانيا، ودعت روسيا إلى “وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها، والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض”.

وانتقدت السفارة الروسية في بيروت البيان اللبناني قائلة إنه “مثير للدهشة”.

وتعرض مركز ثقافي روسي في العاصمة الفرنسية باريس لهجوم بقنبلة حارقة، فيما صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأيرلندية دبلن.