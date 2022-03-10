بوتين: سنفي بالتزاماتنا من إمدادات الطاقة وروسيا ستخرج أقوى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، وإنها ستخرج أقوى وأكثر استقلالية من الأزمة الأوكرانية في نهاية المطاف.

وأضاف الرئيس الروسي خلال اجتماع للحكومة أن بلاده ستتغلب على الصعوبات الناجمة عما وصفه بالعقوبات الغربية غير المشروعة.

وذكر بوتين أنه لم يكن هناك بديل لما تسميه روسيا “العملية العسكرية الخاصة” التي بدأتها الشهر الماضي في أوكرانيا، وأن روسيا ليست الدولة التي يمكنها قبول المساس بسيادتها من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى.

وتابع قائلًا إن “هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال. هناك بعض المشاكل والصعوبات لكننا تغلبنا عليها في الماضي وسنتغلب عليها”.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة “حتى نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل بموجب عقود”.

وقال بوتين إن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة، وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مضيفًا أن تلك العقوبات بدأت تلحق الضرر بالولايات المتحدة وأوربا.

وذكر أن “أسعارهم ترتفع لكنه ليس ذنبنا. إنها نتيجة حساباتهم الخاطئة. لا داع لتحميلنا اللوم”.

وأشار الرئيس الروسي إلى مساعي واشنطن للتوقيع على عقود طاقة مع إيران وفنزويلا، قائلًا إنهم “يحاولون التوصل بأي ثمن إلى اتفاق مع الدول التي فرضوا عليها قيودًا غير قانونية”.

وارتفعت أسعار الغاز والنفط الخام الأوربي إلى مستويات قياسية، كما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وقف واردات الطاقة الروسية ما تسبب بمزيد من ارتفاع الأسعار.

وقال بوتين إن أسعار الغذاء العالمية سترتفع أكثر إذا كثفت الدول الغربية الضغوط الاقتصادية على روسيا، المنتج العالمي الرئيس للأسمدة.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في الاجتماع إن الأمن الغذائي الروسي مضمون، وإن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية لأسواق الزراعة العالمية.

وفي كلمة له في الاجتماع نفسه، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.

وفي السياق، قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي يتعرض “لصدمة”، وإن إجراءات تتخذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية “غير مسبوقة على الإطلاق” تشن على موسكو.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “اقتصادنا يتعرض الآن لتأثير الصدمة، وهناك تداعيات سلبية يجري خفضها”.

ووصف الوضع بالمضطرب، لكنه قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وأضاف أن “هذا غير مسبوق على الإطلاق. الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يشن مثلها من قبل. لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء”.