سياسة|أوكرانيا

حاملا سلاحه.. برلماني أوكراني للجزيرة مباشر: الروس تكبدوا خسائر فادحة وما يفعلونه خطر على العالم (فيديو)

أوليسكي هونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني يحمل سلاحه خلال المقابلة (الجزيرة مباشر)
10/3/2022

قال أوليسكي هونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في حربها على أوكرانيا مقارنة بحربها في أفغانستان.

وأضاف هونشارينكو في لقاء مع الجزيرة مباشر أن القوات الروسية تطوق العاصمة كييف وضواحيها ولكن ليس بمقدور تلك القوات دخولها.

وأشار إلى قوات روسية نجحت في بداية الحرب في الدخول إلى العاصمة ولكنها دمرت.

ووصف البرلماني الأوكراني حرب روسيا على أوكرانيا وما تفعله موسكو بالجنون، قائلا إنها تمثل خطرا على العالم بأسره.

وقال هونشارينكو، الذي كان يحمل سلاحه خلال المقابلة إنه سيستخدم هذا السلاح إذا دخلت القوات الروسية كييف.

وأكد أن الأوكرانيين لا يخافون الجيش الروسي لأنهم يدافعون عن وطنهم.

ورفض عضو البرلمان الأوكراني الشروط الروسية، نافيا اتهامات موسكو بوجود “نازيين جدد” في أوكرانيا.

وأعرب عن استعداد بلاده للسلام وليس للاستسلام، قائلا إنهم لم يكن الطرف الذي بدأ هذه الحرب.

المصدر : الجزيرة مباشر