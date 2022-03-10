حاملا سلاحه.. برلماني أوكراني للجزيرة مباشر: الروس تكبدوا خسائر فادحة وما يفعلونه خطر على العالم (فيديو)

قال أوليسكي هونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في حربها على أوكرانيا مقارنة بحربها في أفغانستان.

وأضاف هونشارينكو في لقاء مع الجزيرة مباشر أن القوات الروسية تطوق العاصمة كييف وضواحيها ولكن ليس بمقدور تلك القوات دخولها.

عضو البرلمان الأوكراني أوليسكي هونشارينكو: الروس تكبدوا خسائر فادحة ولا يمكنهم الدخول إلى #كييف pic.twitter.com/TK1qBkKb84 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

وأشار إلى قوات روسية نجحت في بداية الحرب في الدخول إلى العاصمة ولكنها دمرت.

ووصف البرلماني الأوكراني حرب روسيا على أوكرانيا وما تفعله موسكو بالجنون، قائلا إنها تمثل خطرا على العالم بأسره.

عضو البرلمان الأوكراني أوليسكي هونشارينكو للجزيرة مباشر: ما يفعل الروس هو جنون وخطير على العالم بأسره #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/oI52ePvyBl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

وقال هونشارينكو، الذي كان يحمل سلاحه خلال المقابلة إنه سيستخدم هذا السلاح إذا دخلت القوات الروسية كييف.

عضو البرلمان الأوكراني أوليسكي هونشارينكو حاملا سلاحه خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر: إذا دخل الاحتلال الروسي إلى #كييف فسأستخدمه #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/yTFOLVFdcY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

وأكد أن الأوكرانيين لا يخافون الجيش الروسي لأنهم يدافعون عن وطنهم.

ورفض عضو البرلمان الأوكراني الشروط الروسية، نافيا اتهامات موسكو بوجود “نازيين جدد” في أوكرانيا.

وأعرب عن استعداد بلاده للسلام وليس للاستسلام، قائلا إنهم لم يكن الطرف الذي بدأ هذه الحرب.