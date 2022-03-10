“حجابي هو كبريائي”.. هندوس يحاولون منع طالبة مسلمة من أداء الامتحان (فيديو)

كانت هبة الشيخ في طريقها لأداء امتحانها في مدينة مانغلور بولاية كارناتاكا الهندية، لكنها فوجئت بمجموعة من الطلاب الهندوس يحاولون منعها من دخول مدرستها وهي ترتدي الحجاب.

توجهت هبة لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة بعد أدائها الامتحان، كما حرر ناشطون هندوس محاضر أيضا ردا على هبة وقررت الشرطة قبولها.

وقالت هبة في مقطع فيديو متداول إنها تعرضت لتهديدات كثيرة بعد الإبلاغ، وأضافت “الحجاب هو كبريائي وسأواصل المعركة حتى النهاية”.

وتفاعلًا مع قضية هبة كتب السياسي الهندي شاه علام مثنيا على موقفها “أتمنى لك المزيد من القوة يا هبة، أريدك أن تعلمي أنك لا تقفين وحدك ضدهم. مجتمعك لن يتركك أبدًا. سوف نعمل ما يجب علينا لنعاقب هؤلاء المتطرفين”.

"الحجاب هو كبريائي".. محاولات هندوسية لمنع طالبة محجبة من أداء الامتحان في #الهند pic.twitter.com/NvFH8nB0jL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

ونددت الصحفية والناشطة فاطمة عفرين بقرار شرطة مانغلور قائلة “البلاغ ضد هبة لا تجب إدانته فقط، بل يجب وصفه بأنه ظالم. إنهم يحاولون تجريمها لأنها تقاوم الترهيب والكراهية، لأن ذلك بالنسبة لهم هو الطريقة الوحيدة لإيقاف فيض قوتها وشجاعتها”.

وكانت ولاية كارناتاكا قد قررت منذ أسابيع منع الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس، وهو ما أدى إلى موجة مضايقات لفتيات مسلمات محجبات.

وفي الشهر الماضي انتشر مقطع فيديو لطالبة محجبة تتعرّض للمضايقة من قبل طلاب هندوس يلوّحون بأوشحة الزعفران مرددين هتافات بينها “المجد للإله راما”، لتردّ عليهم الفتاة بتكبيرات زلزلت أرجاء الجامعة في مقطع حظي بتفاعل واسع.

وفي حادثة أخرى حاول موظفو أحد البنوك في ولاية البنغال الغربية بالهند منع فتاة مسلمة من سحب أموالها، واشترطوا عليها خلع حجابها أولًا.

وتأتي مثل هذه الأحداث في إطار ما يصفه مراقبون بحملات لقمع الأقليات داخل الهند، إذ يتعرّض المسلمون لموجات عنف واعتداءات واسعة النطاق في عدد من الولايات من هندوس متطرّفين.