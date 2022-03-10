أمينة جاباروفا نائبة وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: لن نستسلم والعدالة ستنتصر إن شاء الله (فيديو)

قالت أمينة جاباروفا نائبة وزير الخارجية الأوكرانية للجزيرة مباشر إن بلادها دولة مقاومة ولن تستسلم، مطالبة الغرب بفرض حظر جوي وتقديم أسلحة ومساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم.

وذكرت المسؤولة الأوكرانية أن بلادها تخلصت من أسلحتها النووية مقابل ضمانات أمنية، لكن ذلك لم يحمها من “الغزو الروسي عام 2014 أو الآن”، في إشارة إلى العام الذي ضمّت فيه روسيا شبه جزيرة القرم.

نائبة وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: التخلص من أسلحتنا النووية لم يحمي بلادنا من الغزو الروسي عام 2014 والآن نحتاج إلى ضمانات أمنية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/XbNGz83RMi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

وقالت إن بلادها مستعدة للسلام، ولكن ليس على حساب القانون الدولي والحدود الدولية المعترف بها لأوكرانيا، مضيفة أن بلادها تريد ضمانات أمنية حقيقية للحفاظ على سيادتها.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية للجزيرة مباشر أن جيش بلادها ليس كما كان عام 2014.

نائبة وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: نحن دولة مقاومة ولن نستسلم وجيشنا ليس كما كان عام 2014#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/jnV8ssKimp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

واتهمت روسيا بقصف المدنيين من الجو، مطالبة الدول الغربية بتقديم أسلحة دفاعية وفرض حظر جوي فوق أوكرانيا لمنع المقاتلات الروسية من قصفها.

نائبة وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: روسيا تقصف المدنيين من الجو لذلك نطالب الغرب بتقديم أسلحة دفاعية وفرض حظر جوي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/gIBAbVbPXA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

وأكدت تمسك الأوكرانيين بكفاحهم من أجل حرية بلادهم، وتسليط الضوء على ما وصفتها بـ”الجرائم” التي ترتكبها روسيا الآن أو التي ارتكبتها عام 2014.

نائبة وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: نتمسك بكفاحنا من أجل العدالة وتسليط الضوء على جرائم روسيا التي ترتكب الآن والتي ارتكبت عام 2014#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/zi8cJWGzzE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

وقالت أمينة جاباروفا “إن شاء الله هذه الحقبة ستنتهي والعدالة دائمًا منتصرة وفق تعاليم الإسلام”.

أمينة جاباروفا نائبة وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: إن شاء الله هذه الحقبة ستنتهي والعدالة دائما منتصرة وفق تعاليم الإسلام #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/WjhPTheURc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

وأضافت أن القوات الروسية لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على العاصمة كييف أو المدن الكبرى بسبب ضراوة المقاومة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الملايين من الأوكرانيين غادروا منازلهم ومناطقهم هربًا من القصف الروسي.