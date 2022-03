ملياردير روسي ثالث يعارض حرب أوكرانيا وأوركسترا ميونيخ تسرّح مايسترو مؤيدًا لبوتين

أعلن أوليغ تينكوف، الملياردير الروسي مؤسس أكبر بنوك البلاد تينكوف، أن التدخل العسكري لبلاده في أوكرانيا لا يمكن قبوله، مؤكدًا معارضته للحرب.

وأضاف تينكوف في بيان عبر حسابه على إنستغرام، أنه يعمل على إنقاذ حياة المصابين بسرطان الدم، وذلك من خلال الوقف الذي أسسه قبل فترة.

Russian billionaire and entrepreneur Oleg Tinkov made an anti-war statement. He's the founder of the largest world online bank – Tinkoff bank. pic.twitter.com/t11KZkrsLr

— Andrey Sizov (@sizov_andre) February 28, 2022