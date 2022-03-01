ملياردير روسي ثالث يعارض حرب أوكرانيا وأوركسترا ميونيخ تسرّح مايسترو مؤيدًا لبوتين

أعلن أوليغ تينكوف، الملياردير الروسي مؤسس أكبر بنوك البلاد تينكوف، أن التدخل العسكري لبلاده في أوكرانيا لا يمكن قبوله، مؤكدًا معارضته للحرب.

وأضاف تينكوف في بيان عبر حسابه على إنستغرام، أنه يعمل على إنقاذ حياة المصابين بسرطان الدم، وذلك من خلال الوقف الذي أسسه قبل فترة.

Russian billionaire and entrepreneur Oleg Tinkov made an anti-war statement. He's the founder of the largest world online bank – Tinkoff bank. pic.twitter.com/t11KZkrsLr — Andrey Sizov (@sizov_andre) February 28, 2022

وأشار تينكوف إلى إصابته هو أيضًا بالسرطان، مردفًا “شعرت شخصيًّا بمدى هشاشة الحياة”، وأردف “الآن في أوكرانيا، يفقد العديد من الأبرياء يوميًّا حياتهم، هذا غير مقبول”.

وشدد رجل الأعمال الروسي على ضرورة أن تنفق الدول أموالها في تحسين معيشة الناس بدلًا من إنفاقها في الحروب، وتابع “نحن نعارض هذه الحرب”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل تينكوف عقب مواقف مشابهة أعلنها الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان ومواطنه أوليغ دريباسكا.

الاستغناء عن مايسترو روسي

وقررت أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية الاستغناء عن قائد الأوركسترا فاليري غيرغييف المقرب من فلاديمير بوتين، على ما أعلنه رئيس بلدية المدينة الألمانية الذي يأخذ على المايسترو الروسي عدم تنديده بالحرب على أوكرانيا.

وأوضح رئيس بلدية المدينة الواقعة في مقاطعة بافاريا الألمانية ديتر ريتر في بيان أن “ميونيخ تستغني عن قائد الأوركسترا الرئيسي فاليري غيرغييف. وبذلك لن تقام أي حفلات لأوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية تحت قيادته اعتبارا من الآن”.

وكان ريتر قد منح يوم الجمعة الماضي غيرغييف مهلة حتى الإثنين لكي ينأى بنفسه بصورة واضحة وقاطعة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن قائد الأوركسترا المخضرم البالغ 68 عاما، وهو من بين الأكثر نشاطا في مجاله حول العالم، لم يدل بأي موقف في هذا الشأن.

وقال رئيس بلدية ميونيخ “كنت أتوقع منه أن يعيد النظر ويراجع تقويمه الإيجابي للغاية للزعيم الروسي. لكنه لم يفعل ذلك”، مضيفًا “في الوضع الراهن، كان من اللازم إرسال رسالة واضحة إلى الأوركسترا وجمهوره والرأي العام وسياسة المدينة لنتمكن من الاستمرار في العمل سويا”، لكن “بما أن ذلك لم يحصل، لم يبق أمامنا أي خيار سوى الاستغناء الفوري عنه”.

قائد أوركسترا ميونيخ فاليري غيرغييف (الفرنسية)

ويتولى فاليري غيرغييف أيضًا منصب المدير العام لمسرح مارينسكي في سان بطرسبرغ، إضافة إلى كونه قائدًا للأوركسترا الفيلهارمونية في ميونيخ.

وأثار غيرغييف الجدل مرات عدة في العقد الأخير بسبب قربه من بوتين الذي يعرفه منذ عام 1992، وبتصريحاته حول ضم شبه جزيرة القرم، ومشاركته في حفلات في أوسيتيا الجنوبية وفي تدمر إلى جانب الجيش السوري.

ومنذ إطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ألغت فرق أوركسترية ومهرجانات عدة في أوربا والولايات المتحدة التزاماتها مع الموسيقي الروسي.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.