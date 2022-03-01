مشاهد من أوكرانيا.. مواطن يلكم جنديا روسيا وابتكار وسيلة لنقل البضائع عقب تدمير جسر (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو مشاهد مختلفة من الحرب الدائرة منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة مناطق بأوكرانيا.

وفي أحد المشاهد ظهر مواطن أوكراني وهو يشتبك مع جندي روسي مدجج بالسلاح ويلكمه في وجهه، ثم يطلق الجندي الرصاص على الأرض على ما يبدو.

وظهر في مقطع فيديو آخر قصف روسي عنيف لعدد من المواقع في مدينة خاركيف الأوكرانية أعقبه بكاء طفل ثم بكاء سيدة.

ونشر أوكرانيون مقطع فيديو ملتقطًا بكاميرات المرابقة لقوات روسية تتجول داخل أحد متاجر السلع في تروستيانكا بمدينة تشيرنيهيف.

وفي تشيرنيهيف أيضا ابتكر السكان المحليون طريقة ينقلون بها البضائع عقب تدمير جسر رئيسي بالمدينة.

سكان محليون ينقلون البضائع عقب تدمير جسر في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/bXo6UjY84e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022

وكانت روسيا قد بدأت حربها على أوكرانيا، الخميس الماضي، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف بعض المدن الأوكرانية.

وفي تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل قليل قال إن القوات الروسية قصفت المناطق السكنية في مدينة خاركيف بالقنابل الفراغية.

وبشأن المفاوضات بين الجانبين التي جرت أمس في بيلاوسيا قال زيلينيسكي “ذهبنا لمفاوضات بمبادرة روسية لكن الجيش الروسي كان يواصل قصفه وتصعيده ضدنا”.

وطالب الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي بأن يوقف عدوان روسيا على بلاده، وقال إن “روسيا لا ينبغي أن تكون عضوا في مجلس الأمن الدولي”.