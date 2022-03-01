لحظة سقوط صواريخ روسية على سيارات في خاركيف (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحظة سقوط صواريخ روسية على سيارات بساحة إحدى البنايات في أوكرانيا.

وقال المستخدمون إن الفيديو تم تصويره خلال قصف روسي لمدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

ويُسمع في المقطع أصوات قصف قبل سقوط الصواريخ على السيارات المتوقفة.

وأسفر القصف الصاروخي عن تضرر عدد من السيارات واشتعال النار فيها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدفعية الروسية قصفت أحياء سكنية في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد، الإثنين، مما أسقط عشرات القتلى.

يأتي هذا بينما واجهت القوات الروسية مقاومة شديدة من الأوكرانيين في اليوم الخامس للحرب.