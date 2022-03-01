لحظة سقوط صواريخ روسية على سيارات في خاركيف (فيديو)
28/2/2022
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحظة سقوط صواريخ روسية على سيارات بساحة إحدى البنايات في أوكرانيا.
وقال المستخدمون إن الفيديو تم تصويره خلال قصف روسي لمدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.
ويُسمع في المقطع أصوات قصف قبل سقوط الصواريخ على السيارات المتوقفة.
وأسفر القصف الصاروخي عن تضرر عدد من السيارات واشتعال النار فيها.
كالمطر.. سقوط صواريخ روسية على سيارات بجانب مبنى في #خاركيف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/5hv9rIcsCD
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2022
وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدفعية الروسية قصفت أحياء سكنية في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد، الإثنين، مما أسقط عشرات القتلى.
يأتي هذا بينما واجهت القوات الروسية مقاومة شديدة من الأوكرانيين في اليوم الخامس للحرب.
المصدر : الجزيرة مباشر