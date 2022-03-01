سياسة|أوكرانيا

لحظة سقوط صواريخ روسية على سيارات في خاركيف (فيديو)

أوكرانيا مدرعة مدمرة خاركيف
مدرعة أوكرانية مدمرة في أحد شوارع مدينة خاركيف (الفرنسية)
28/2/2022

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحظة سقوط صواريخ روسية على سيارات بساحة إحدى البنايات في أوكرانيا.

وقال المستخدمون إن الفيديو تم تصويره خلال قصف روسي لمدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

ويُسمع في المقطع أصوات قصف قبل سقوط الصواريخ على السيارات المتوقفة.

وأسفر القصف الصاروخي عن تضرر عدد من السيارات واشتعال النار فيها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدفعية الروسية قصفت أحياء سكنية في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد، الإثنين، مما أسقط عشرات القتلى.

يأتي هذا بينما واجهت القوات الروسية مقاومة شديدة من الأوكرانيين في اليوم الخامس للحرب.

المصدر : الجزيرة مباشر