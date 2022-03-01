قصص الحرب.. أوكرانيات يصنعن “كوكتيل المولوتوف” وشِباك لتمويه قوات روسيا (فيديو)

يصنع الأوكرانيون، وفي مقدمتهم النساء قنابل المولوتوف اليدوية للدفاع عن بلدهم ومواجهة القوات الروسية، إذ يعبئون السائل المتفجر في قنينات زجاجية، ثم يلفونه بقطعة قماش مبللة بالبنزين حتى يسهل إشعالها ويضعون فيها قطعة من الخشب ويحكمون إغلاقها بشريط لاصق.

«Ми маємо захищатися»: як у Краматорську готуються зустрічати російських військових pic.twitter.com/IEL2R8nWa1 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 28, 2022

توضع القنينات في صناديق بلاستيكية بانتظار وصول الدبابات الروسية. وعممت صفحة وزارة الدفاع الأوكرانية عبر صفحتها على تويتر منشورا توضح فيه طريقة استخدام القنابل لتفجير الدبابات.

Закінчення війни – В РУКАХ КОЖНОГО З НАС!👊🏼 Знищуй! Пали! 🔥

Викидай ворога зі свого дому, своєї країни! pic.twitter.com/t1d8mKirEC — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022

مقاومة نسائية

وتتخصص الأوكرانيات في صنع قنابل المولوتوف أو كوكتيل مولوتوف،‏ وتسمى أحيانًا بالزجاجة الحارقة، وهي قنبلة تم اختراعها من قبل الفنلنديين. وسٌميت كذلك نسبة إلى فياتشسلاف مولوتوف (وزير خارجية الاتحاد السوفيتي السابق) كنوع من السخرية بسبب اعتراض الفنلنديين على اتفاق مولوتوف-ريبنتروب الموقع في آخر أغسطس 1939، واستخدمت لمهاجمة القوات السوفيتية قبل اندلاع حرب الشتاء.

وكان الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو قد نشر فيديو، أمس الإثنين، من العاصمة كييف وجه من خلاله رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إن الأوكرانيين يعدون كوكتيل المولوتوف لاستقبال الروس، ردا على قول سابق، إن الشعب الأوكراني سيستقبل الجيش الروسي بالورود.

شِباك التمويه

تتفنن الأوكرانيات مع أطفالهن في دعم الرجال في ساحات الحرب، إذ انتشرت مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة أطفال ونساء أوكرانيين في نسج شباك تمويه لمساعدة الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا.

ونشرت صفحة (كييف بوست) الأوكرانية على تويتر مقطعًا مصوّرًا من مدينة خميلينتسكي، وعلّقت عليه “النساء والأطفال ينسجون شباكًا مموهة لمساعدة أبطالنا، جميع الأوكرانيين صغارًا وكبارًا يعملون من أجل النصر”.

وتداول ناشطون مقطع فيديو آخر قالوا إنه من مدينة تيرنوبيل التي تقع غربي أوكرانيا، ظهر فيه أوكرانيون من جميع الفئات العمرية وهو يشاركون في تجهيز الشباك المموهة للجيش.

تداولت الصفحات مقطع فيديو لامرأة أوكرانية تنظف منزلها من الزجاج بعد القصف وهي تردد النشيد الوطني مقاومة دموعها.

وعلى الحدود البولندية انتظرت مواطنات الوافدين، وحاولوا التخفيف عنهم ومساعدتهم، وقالت إحداهن إن عائلتها لم تتمكن من الوصول إلى الحدود بسبب خطورة الوضع وصعوبة التحرك، لكنها تحاول مساعدة الناس.

وقالت وهي تغالب دموعها إنها تفعل كل ما بوسعها للناس من حولها، شاكرة كل من يساعد داعية إلى الصلاة لأجل أوكرانيا.

“ممنوع بوتين”

ويقاوم الأوكرانيون تقدم الجيش الروسي داخل بلادهم، كل من موقعه، إذ علقت الوكالة الحكومية للطرق السيارة لوحات عليها صورة بوتين وعلامة المنع، في إشارة مفادها “ممنوع مرور المحتل”.

В «Укравтодорі» показали новий знак, який почали розміщувати на дорогах України Називають цей знак «Окупантам рух заборонено». Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах, – кажуть у державному агентстві pic.twitter.com/vP2vTXUAXl — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 28, 2022

وفي الأقبية حيث يختبئون من القصف، ردد عدد من الأطفال النشيد الوطني الأوكراني، وأظهر مقطع فيديو تداولته الصفحات الحكومية جلوس الأطفال حول طاولة يلعبون ورق اللعب في محاولة لتناسي الهلع.

Children are singing Kyiv anthem, while hiding in a bomb shelter during rocket fire. 📍Kyiv pic.twitter.com/POX2Eo6FzK — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 1, 2022

ونشر حساب مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات التابع لوزارة الثقافة وسياسة المعلومات في أوكرانيا على تويتر صورة لسيارة إسعاف مدمرة.

وقال الحساب إن “الإرهابيين الروس يرتكبون جريمة ضد الإنسانية من خلال استهداف العاملين في المجال الطبي وهم يقاتلون من أجل حياة المصابين”.

وأضاف أنهم “قصفوا المستشفيات وسيارات الإسعاف وأجبروا الأطباء على الانحناء تحت النيران أثناء إسعافهم للجرحى من المدنيين”.

🔻Russian terrorists are committing a crime against humanity by targeting medical workers while they are fighting for the lives of their patients The invaders shell hospitals and ambulances, forcing doctors to lean under fire while performing procedures on wounded civilians,-MOH pic.twitter.com/4oovRGWs65 — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 28, 2022

وقد تداولت حسابات حكومية أوكرانية مقطع فيديو يُظهر رجلًا أوكرانيا وهو يحاول منع دبابة روسية من التقدم داخل المدينة.

ووقف المدني الأعزل أمام الدبابة بينما كانت تواصل السير، وفيما كان يحاول بدفع جسمه لمنعها توقفت الدبابة وجثم الرجل على ركبتيه إلى أن أزاحه مواطنون خوفا على حياته.