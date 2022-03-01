سياسة|أوكرانيا

أسر جنود وإسقاط طائرة.. رويترز عن مسؤول أمريكي: دلائل على استسلام بعض الوحدات الروسية دون قتال (فيديو)

أوكرانيا قوات روسية
جنود أوكرانيون يمرون قرب مركبة مدرعة مدمرة قرب العاصمة كييف قبل أيام (رويترز)
1/3/2022

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير في وزارة الدفاع قوله إن لدى واشنطن “دلائل على استسلام بعض الوحدات الروسية دون قتال”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما قالوا إنها لقوات أوكرانية وهي تأسر عددًا من الجنود الروس في مدينة خاركيف.

كما تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما تقول إنها تُظهر لحظة إسقاط مروحية روسية قرب العاصمة كييف الخميس الماضي.

ونقلت رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، قوله إن تحرك روسيا العسكري نحو العاصمة الأوكرانية كييف تعثر بينما تواجه قواتها تحديات لوجستية منها نقص الغذاء لبعض الوحدات.

وأضاف المسؤول الذي تحدّث بشرط عدم الكشف عن هويته “أحد أسباب توقف الأمور على ما يبدو شمالي كييف هو أن الروس أنفسهم يعيدون حشد صفوفهم ويعيدون التفكير ويحاولون التكيف مع التحديات التي تواجهها قواتهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات