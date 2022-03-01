أسر جنود وإسقاط طائرة.. رويترز عن مسؤول أمريكي: دلائل على استسلام بعض الوحدات الروسية دون قتال (فيديو)

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير في وزارة الدفاع قوله إن لدى واشنطن “دلائل على استسلام بعض الوحدات الروسية دون قتال”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما قالوا إنها لقوات أوكرانية وهي تأسر عددًا من الجنود الروس في مدينة خاركيف.

كما تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما تقول إنها تُظهر لحظة إسقاط مروحية روسية قرب العاصمة كييف الخميس الماضي.

صور متداولة تظهر لحظة إسقاط مروحية روسية قرب العاصمة كييف الخميس الماضي#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/bHMZi4tRzf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

ونقلت رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، قوله إن تحرك روسيا العسكري نحو العاصمة الأوكرانية كييف تعثر بينما تواجه قواتها تحديات لوجستية منها نقص الغذاء لبعض الوحدات.

وأضاف المسؤول الذي تحدّث بشرط عدم الكشف عن هويته “أحد أسباب توقف الأمور على ما يبدو شمالي كييف هو أن الروس أنفسهم يعيدون حشد صفوفهم ويعيدون التفكير ويحاولون التكيف مع التحديات التي تواجهها قواتهم”.