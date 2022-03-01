سياسة|أوكرانيا

القوات الروسية تقصف برج التلفزيون الأوكراني في كييف وتوقف البث مؤقتا (فيديو)

1/3/2022

قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراتشينكو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت برجًا للبث التلفزيوني في العاصمة كييف، وهو ما يكون قد تسبب في تعطيل إشارات البث.

وأعلنت خدمة الاتصالات الأوكرانية توقف البث التلفزيوني مؤقتًا نتيجة استهداف القوات الروسية برج الاتصالات الرئيسي، مؤكدة أنها تعمل على استعادة البث.

من جهتها، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين بالقصف الروسي على برج التلفزيون في كييف.

وكانت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسية قد نقلتا عن وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستضرب مواقع في كييف تابعة لجهاز الأمن الأوكراني ووحدة عمليات خاصة.

وقالت الوزارة إن الضربات تهدف إلى منع “هجمات المعلومات” على روسيا، وحثت القريبين من تلك المواقع على المغادرة.

وبدأت روسيا هجومها على أوكرانيا فجر الخميس 24 من فبراير/شباط الماضي، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، وأثار الهجوم موجة غضب عارمة لدى المجتمع الدولي.

وتتقدم القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 ومناطق أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات