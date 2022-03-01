القوات الروسية تقصف برج التلفزيون الأوكراني في كييف وتوقف البث مؤقتا (فيديو)

قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراتشينكو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت برجًا للبث التلفزيوني في العاصمة كييف، وهو ما يكون قد تسبب في تعطيل إشارات البث.

وأعلنت خدمة الاتصالات الأوكرانية توقف البث التلفزيوني مؤقتًا نتيجة استهداف القوات الروسية برج الاتصالات الرئيسي، مؤكدة أنها تعمل على استعادة البث.

صور نشرتها وسائل إعلام أوكرانية تقول إنها للحظة استهداف برج التليفزيون في #كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #أوكرانيا pic.twitter.com/AkhSjw6WGM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

من جهتها، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين بالقصف الروسي على برج التلفزيون في كييف.

وكانت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسية قد نقلتا عن وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستضرب مواقع في كييف تابعة لجهاز الأمن الأوكراني ووحدة عمليات خاصة.

خدمة الاتصالات الأوكرانية: توقف البث التلفزيوني مؤقتا نتيجة استهداف القوات الروسية برج الاتصالات الرئيسي ونعمل على استعادة البث#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/3TpV9BpMb6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

وقالت الوزارة إن الضربات تهدف إلى منع “هجمات المعلومات” على روسيا، وحثت القريبين من تلك المواقع على المغادرة.

وبدأت روسيا هجومها على أوكرانيا فجر الخميس 24 من فبراير/شباط الماضي، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، وأثار الهجوم موجة غضب عارمة لدى المجتمع الدولي.

وتتقدم القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 ومناطق أخرى.