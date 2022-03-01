دبلوماسي أوربي للوكالة الفرنسية: مقتنعون أن الإمارات أبرمت “صفقة قذرة” مع روسيا

قال دبلوماسي غربي لوكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، إن الغربيين “أصيبوا بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات مرتين، الجمعة والأحد، عن التصويت على قرارات في مجلس الأمن الدولي تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا”.

وأوضح المصدر -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- أن هدف هذا الموقف “كان تجنب استخدام روسيا حق النقض” الإثنين، خلال تبنّي القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين في اليمن”، على حد قوله.

وقال دبلوماسي أوربي آخر “نحن مستاؤون جدًّا من الإمارات، ومقتنعون بأنها أبرمت صفقة قذرة مع روسيا” مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

وتستعد الدولة الخليجية لتولّي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة لمدة شهر، بدءًا من الثلاثاء.

والجمعة، امتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت على مشروع قرار أمريكي وألباني في مجلس الأمن يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها، واستخدمت روسيا -كما كان متوقعًا- حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش، في تغريدة الأحد، إن “موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية”.

وأضاف “نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبنّي الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة”.

موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 27, 2022

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها ردود فعل دولية غاضبة أعقبها فرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.