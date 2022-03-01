جنود روس يتجولون في شوارع خيرسون الأوكرانية بعد اقتحامها (فيديو)

وصل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وأقام نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

وأظهرت مقاطع مصورة -انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا- القوات الروسية وهي تدخل المدينة، كما ظهر الجنود الروس وهم يتجولون في شوارعها.





وقال إيغور كوليخايف على فيسبوك إن “الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون”. وأضاف “خيرسون كانت وستبقى أوكرانية”.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن القوات الروسية تقدمت من مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا باتجاه ميكولايف.





وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بمقتل 352 مدنيًّا بينهم 14 طفلًا، منذ بدأت روسيا هجومها في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

وهاجمت القوات الروسية أوكرانيا من محاور عدة، بما في ذلك من القرم، منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق الهجوم.

وقال كوليخايف “أنا مسؤول اليوم عن حياة مدينتنا وأقدّم الحماية بقدر ما تسمح إمكاناتنا”.

وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم.

وقال “القيمة الأهم التي تملكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب”.





وأعلنت روسيا أنها حاصرت المدينة، الأحد الماضي.

وأفاد الجيش الروسي بأنه سيطر على مدينة برديانسك المطلة على بحر أزوف والواقعة شمال غرب القرم.