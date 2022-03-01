المدنيون الأوكرانيون يواصلون المقاومة.. احتجاج أمام المدرعات الروسية في ماريوبل ومطاردة مركبة عسكرية في خاركيف (فيديو)

أظهرت فيديوهات متداولة إصرار المدنيين الأوكرانيين على مواجهة الآليات العسكرية الروسية في عدد من المدن.

ففي مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد، احتج مدنيون أمام طابور من المدرعات الروسية بعد دخولها المدينة، في محاولة لإعاقتها.

كما أظهرت صور أخرى أوكرانيين يطاردون مركبة عسكرية روسية تحمل جنودًا في مدينة خاركيف.

وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بمقتل 352 مدنيًّا، بينهم 14 طفلًا، منذ بدأت روسيا هجومها في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 على الأقل وإصابة آخرين في قصف روسي لبرج الإرسال التلفزيوني بالعاصمة كييف.

كما قُتل شخص وأصيب 3 إثر قصف روسي استهدف مركز ماريوبول.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن روسيا “تقصف المدن الكبرى وتخلق حالة من الهلع وتقتل المدنيين”.

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن تقارير عديدة تحدثت عن “استخدام روسيا تكتيكات وحشية وشنيعة في أوكرانيا قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وأضافت “نتابع عن كثب ما يجري في أوكرانيا لتحديد ما إذا كانت هناك جرائم حرب ترتكبها روسيا”.

كما اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال بلينكن “يجب التساؤل عما إذا يجب السماح لعضو في الأمم المتحدة يهاجم عضوًا أخر ويرتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ويتسبب في معاناة إنسانية ضخمة بأن يحتفظ بعضوية مجلس حقوق الإنسان”.