شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة ثالث شمالي الضفة وإضراب شامل في جنين (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيَيْن وإصابة ثالث بجروح متوسطة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات اسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين بعد منتصف الليلة الماضية بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.

وأضافت أن الوحدات الخاصة اقتحمت عدة منازل في المخيم واحتلت أسطحها ثم أطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك.

تغطية صحفية: "وداع الشهيــد عبد الله الحصري أمام مستشفى جنين الحكومي". تصوير: شذى حنايشة pic.twitter.com/0xyO54xbR2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 1, 2022

وأفادت المصادر ذاتها باستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري (22 عامًا) من مخيم جنين، وإصابة شابين آخرين بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن والرأس تم إدخالهما على إثرها غرف العمليات في أحد مستشفيات المدينة.

#شاهد شبان يجوبون شوارع جنين حاملين جثمان الشهيد شادي نجم (18 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجرًا. pic.twitter.com/h1V0PsZ5Ir — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 1, 2022

وفجر اليوم الثلاثاء أعلنت مصادر أمنية وطبية استشهاد الشاب شادي خالد نجم (18 عامًا) متأثرًا بجروح في رأسه أصيب بها رميًا بالرصاص الحي في مخيم جنين.

وبحسب الوكالة الفلسطينية فإن شابًّا من عائلة الغول أصيب بالرصاص الحي في البطن ووصفت حالته بأنها حرجة، كما اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجا بعد مداهمة منزله في المخيم.

تغطية صحفية: "جانب من الاشتباكــات المسلحة مع قوات الاحتــلال في في مخيم جنين". pic.twitter.com/AdcPUx8uQZ — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) March 1, 2022

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجودها العسكري واقتحامها لقرى وبلدات مركة والجربة والزبابدة وجلقموس وأم التوت والجلمة.

وانطلقت، في ساعات فجر اليوم، من أمام مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين مسيرات حاشدة وغاضبة منددة بعملية اغتيال الحصري ونجم، وجابت شوارع جنين ومخيمها وسط ترديد الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر وسط دعوات إلى الوحدة الوطنية.

🔵🎞️ فيديو ليلا | المساجد في جنين تزف الشهيد عبد الله الحصري وتدعو للدفاع عن المقاومين. pic.twitter.com/PVc1LW7QMM — موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) March 1, 2022

إضراب شامل في جنين

ونعت حركة فتح والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية الشهيدين الحصري ونجم، في حين أُعلن إضراب شامل في مدينة جنين ومخيمها حدادًا عليهما، وسيتم تشييع جثماني الشهيدين في تمام الساعة العاشرة والنصف من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.