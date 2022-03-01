إيلون ماسك يرسل معدّات إلى أوكرانيا لتوفير الإنترنت الفضائي

وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الإنترنت عبر أقمار (ستارلينك) الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك، أمس الإثنين، إلى أوكرانيا على ما أفاد وزير أوكراني طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الحرب الروسية.

وستساعد هذه المعدات على توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا مايخايلو فيدوروف في تغريدة “ستارلينك باتت هنا. شكرا إيلون ماسك” مع صورة لشاحنة تحمل معدات (ستارلينك).

وكان فديروف حث ماسك على توفير خدمات (ستارلينك) لأوكرانيا بعد أيام من بدء الحرب الروسية الأسبوع الماضي وكتب في تغريدة “فيما تحاول استيطان المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! فيما تحط صواريخك بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين”.

ورصدت مجموعة (نتبلوكس) لمراقبة الإنترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية.

وتشغل (ستارلينك) كوكبة من أكثر من 2000 قمر اصطناعي هدفها توفير الإنترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة.

وأطلقت الشركة، الجمعة الماضي، 50 قمرًا إضافيًا ومن المتوقع أن ترسل أقمارًا كثيرة أخرى في فترات لاحقة إلى مدار الأرض.