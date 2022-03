بقرار رئاسي.. أوكرانيا تسمح للمقاتلين الأجانب بدخول أراضيها من دون تأشيرة

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما رئاسيا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا في مقاومة التدخل العسكري الروسي بدخول البلاد من دون تأشيرة.

وجاء في المرسوم الرئاسي “اعتبارًا من 1 مارس (آذار)، تم إدخال نظام دخول بدون تأشيرة للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتًا خلال فترة سريان الأحكام العرفية”.

وذكر المرسوم أن القرار الرئاسي لا ينطبق على المواطنين الروس.

وناشد زيلينسكي في 27 فبراير/ شباط جميع مواطني العالم وأصدقاء أوكرانيا المشاركة في “الدفاع عن أوكرانيا وأوربا ضد العدوان الروسي”.

