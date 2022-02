وفد من طالبان في جنيف لبحث إيصال المساعدات لأفغانستان وحقوق الإنسان

بدأ وفد من طالبان، الثلاثاء، زيارة إلى جنيف تستمر أسبوعًا بدعوة من منظمة “جنيف كول” غير الحكومية لإجراء محادثات لإيصال المساعدات الإنسانية ومناقشة حقوق الإنسان، في وقت يسعى فيه قادة أفغانستان الجدد لتوسيع انخراطهم دوليًّا.

وسيُجري وفد طالبان محادثات مع مسؤولين سويسريين وأوربيين إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رغم إصرار الخارجية السويسرية على أن “الزيارة لا تمثّل اعترافًا بحكم الحركة”.

وتعيش أفغانستان أزمة مالية تتفاقم في ظل ارتفاع معدل التضخم وتفشي البطالة منذ حصلت طالبان على السلطة في منتصف آب/أغسطس تزامنًا مع سحب الولايات المتحدة قواتها بعد حرب دامت 20 عامًا.

وأحدث توقف المساعدات بعد حكم طالبان أزمة إنسانية في أفغانستان التي كانت في الأساس تعاني من تداعيات حروب عاشتها على مدى عقود.

وأكدت مؤسسة “جنيف كول” التي تعمل على حماية المدنيين أثناء النزاعات أنها تستضيف المؤتمر المغلق بشأن أفغانستان من الإثنين حتى الجمعة، بهدف دعم عملية إيصال المساعدات الإنسانية للبلاد.

@GenevacallAfgh distributed hundreds of booklets on the #protection_of_civilians and #healthcare through community leaders and Civil Society Organizations and promoted #humanitarian_norms through religious scholars. pic.twitter.com/hCkDc6Jflu

وذكرت المنظمة في بيان أن أفغانستان “تواجه حالة طوارئ معقدة جرّاء نزاعات مسلحة متداخلة مضت وجائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وأحوال الطقس الشديدة”.

وأضافت “اليوم، يواجه 23 مليون أفغاني خطر سوء التغذية ويعيش 97% من السكان تحت خط الفقر”.

وأفادت بأنها دعت طالبان إلى مؤتمر “لمناقشة وضع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين واحترام الرعاية الصحية ومسألة الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار”.

1/2 We are happy to share that Geneva Call Afghanistan started its activities in #Bamyan . We are conducting a series of awareness-raising sessions for communities, both female and male, CSOs, as well as armed forces on #humanitariannorms and #protection of civilians. pic.twitter.com/MgSwXS61sp

وكان وزير خارجية طالبان أمير خان متقي قد أكد في مقابلة أجرتها معه (فرانس برس) الأسبوع الماضي، أن الحركة تقترب من الحصول على اعتراف دولي بحكومتها، لكنه شدد على أن أيّ تنازلات تقدمها ستتم بناء على شروطها.

وفي أول مقابلة له منذ عودته من أوسلو، حيث أجرى محادثات مع ممثلين عن قوى غربية، حثّ متقي واشنطن على الإفراج عن أصول أفغانستان في الخارج للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

ولم تعترف أيّ دولة رسميًّا بعد بالحكومة التي شكلتها طالبان، بينما أفاد متقي بأن حكام أفغانستان الجدد يحظون بالقبول الدولي شيئًا فشيئًا، وإن ببطء، وقال “في ما يتعلق بنيل الاعتراف.. نقترب من هذا الهدف”.

وذكرت وكالة “إيه تي إس” السويسرية أن المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع بحكومة طالبان لطيف الله حكيمي يترأس الوفد الذي يزور جنيف ويضم نحو 10 أعضاء.

ويترأس حكيمي لجنة شكلتها حكومة طالبان لتحديد هوية الأعضاء الذين يخرقون قواعد الحركة.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن “الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون” وقسمَي “السلام وحقوق الإنسان” و”آسيا ومنطقة الهادئ” في وزارة الخارجية بأعضاء الوفد هذا الأسبوع.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن اللقاءات “لا تعني منح طالبان الشرعية أو الاعتراف بها”، وقالت لفرانس برس إن الوفد سيناقش إيصال المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة واحترام حقوق الإنسان وحماية الأطفال.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستعقد محادثات مع وفد “إمارة أفغانستان الإسلامية”، الاسم الذي تطلقه طالبان على حكومتها.

وقال متحدث باسم اللجنة إنّ “علاقة تاريخية تربط اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإمارة أفغانستان الإسلامية، هذا الحوار ضروري من أجل الإيفاء بمهمتنا الإنسانية المحايدة تمامًا”.

We donated thousands of liters of fuel and engine oil to the Water Supply Department in #Kandahar so people can have access to water in the city.

Accessing water remains critical for millions of people in #Afghanistan. https://t.co/XyA0lfkIKe pic.twitter.com/oqZKMrxZmg

— ICRC Afghanistan (@ICRC_af) February 1, 2022