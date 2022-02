“قمعت حرية التعبير”.. مطالبات بمقاطعة “دويتشه فيله” الألمانية بعد معاقبة صحفيين بتهمة معاداة السامية (فيديو)

انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية على خلفية قرارات فصل بحق صحفيتين وتجميد عمل عدد آخر من الصحفيين بدعوى معاداة السامية ورفض حق إسرائيل في الوجود.

ورصد برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر دعوات المقاطعة وعددًا من ردود الفعل الغاضبة من قرار المؤسسة الألمانية التي “قمعت حرية التعبير عن الرأي” وجعلت “الهوية الفلسطينية دليلًا للإدانة”.

وجاء قرار فصل الصحفية الفلسطينية مرام سالم بعد تقرير لصحفي ألماني اعتمد خلاله على منشورات كتبتها مرام عبر حسابها على فيسبوك دليلًا على معاداتها للسامية.

كما أبلِغت الصحفية الأردنية فرح مرقة بقرار فصلها عن العمل بشكل فوري من المؤسسة الإعلامية الألمانية بجانب تجميد عمل صحفيين آخرين هم: باسم العريضي ومرهف محمود وداود إبراهيم على خلفية المزاعم ذاتها.

من جانبها، قالت مرام سالم على فيسبوك “لقد تم إعلامي الآن بقرار فصلي من دويتشه فيله وذلك عقب نشر صحفي ألماني تقريرًا يتهمني مع زملاء آخرين بمعاداة السامية وإسرائيل”.

وأضافت “في حالتي فإن البوست (المنشور) خاصتي لم يكن يحتوي على أي تعبير معادٍ للسامية ولم يذكر إسرائيل بل تحدثت عن حرية التعبير في أوربا فقط”.

وتابعت “نتائج التحقيق لدى دويتشه فيله أثبتت أن هويتك كفلسطيني كافية لأن تكون سببًا في اتهامك بمعاداة السامية، ومن هنا فأنا أحمّل دويتشه فيله مسؤولية صحتي العقلية والنفسية والجسدية خلال فترة التحقيق والفترة القادمة وأي تبعات تتعلق بمستقبلي المهني”.

واختتمت منشورها “لقد أتيت إلى ألمانيا من أجل الحفاظ على حريتي التي لطالما كانت سلاحي الأقوى ولكنها أثبتت أن الإعلام ليس حرًّا حقًّا. دويتشه فيله قمعت حريتي في التعبير عن رأيي!”.

الأمر نفسه بالنسبة للصحفية فرح مرقة التي غردت “لقد تم إخطاري دون توضيح بأنني سأتلقى إشعارًا بانتهاء عملي مع دويتشه فيله ولم يتم إخطاري بالأسباب ولم يتم تسليم التقرير الذي اعتمدت عليه هذه الادعاءات أيضًا!”

I just have been notified without further explanations that I will receive a notice of termination from Deutsche Welle with immediate effect. I have not yet been informed about the reasons, nor been handed out the report on which these allegations shall be based!

