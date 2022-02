طاولة بوتين وماكرون تثير موجة من السخرية.. هل تحمل رسالة سياسية؟

لفتت طاولة المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار بسبب طولها المبالغ فيه، وجلوس الرئيسين متباعدين على طرفيها.

وأثار طول الطاولة موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من أهمية الجلسة التي عقداها في مقر الرئاسة الروسية، الإثنين، وامتدت نحو 5 ساعات.

This table that Macron and Putin sat at in Moscow today is comically large. pic.twitter.com/pR4yce9u7j — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) February 7, 2022

وتداول ناشطون على مواقع التواصل بعض التعليقات والصور حول الطاولة العملاقة التي تحولت إلى مادة من المزاح والسخرية.

وعلّق الصحفي بول باري على حجم الطاولة ساخرًا “من الصعب أن يسمع أحدهما الآخر بهذه الطريقة”.

وغرّد أحد المتابعين بأن هذه الطاولة تشبه كثيرًا “الطاولات في الرسوم المتحركة”.

Variations on Putin-Macron meeting pic.twitter.com/22XLYuXDet — Maria Snegovaya (@MSnegovaya) February 8, 2022

من جهته، اعتبر أرنو سولاتج أن حجم الطاولة “يحمل رسالة إلى الرئيس الفرنسي، وأنه بمثابة طلب روسي بالوقوف على مسافة آمنة” في ما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا.

Ça me rappelle un #Poutine recevant une délégation nippone, qui avait fait rentrer un molosse canin parce qu'il savait que ses interlocuteurs étaient terrifiés.

Poutine est un maître de persuasion et d'intimidation. Il laisse #Macron à bonne distance, à table ou dans les débats. https://t.co/MKVsx8zyhu — Arnaud Soulatge (@SoulatgeA) February 8, 2022

وسأل حساب على تويتر لشخص يُدعى هشام وائل “يا ترى ما فحوى الرسالة التي أراد بوتين أن يوصلها لماكرون من خلال حجم تلك الطاولة التي جلسا عليها؟”.

وأكد آخر المضمون نفسه، واصفًا الطاولة بأنها “مثال للسخرية السياسية الكاملة”.

🔴 يا ترى ما فحوى الرسالة التي أراد #بوتين أن يوصلها ل #ماكرون من خلال حجم تلك الطاولة التي جلسا عليها ؟#بوتين_ماكرون — HICHEM WAEL (@HICHEMLEREBELLE) February 8, 2022

وعلى هذا النهج، عقدت كاثلين ويمبلبرغ مقارنة ين الطاولة التي جمعت بين بوتين وماكرون وحجمها الضخم، والطاولة الصغيرة التي جمعت بين ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

Let’s talk Table Language/Table Size, Flag display or lack of and what the overall settings for the meetings between #Putin & #Macron and #Zelenskyy & Macron says. I wish @EmmanuelMacron the best outcome with the task he’s taken on! #Russia #UkraineConflict pic.twitter.com/nZHk1qvbXc — Kathleen Wimpelberg (@Jaksox) February 8, 2022

في حين نشر أنطوان صورة للرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي عام 2019 وكتب “أين كنا وأين أصبحنا؟”.

La table de dialogue entre Poutine et Macron:

LE RIDICULE COMPLET DES POLITIQUES. (Sens dubte, una possible inspiració per a Aragones i Pedro Sánchez…) https://t.co/rJtisJfDZC — Michel Fanès (@fanes_michel) February 8, 2022

واستفز حجم الطاولة صحيفة ليبراسيون الفرنسية التي نشرت صورة لها في صدارة صفحتها الأولى، وزادت من طولها لتبدو مثل “المتاهة” بين عيني الدولتين.

اكثر من معبرة

عن لقاء ماكرون -بوتين

المسافة شاسعة والتفاهم بعيد

وطبول الحرب قرعت والقادم قريب pic.twitter.com/mPbhuJOmnv — هاني المالكي (@Hanemaliki) February 8, 2022

يشار إلى أن ماكرون زار روسيا في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين موسكو وكييف، واتفق مع بوتين علي ضرورة خفض التصعيد.

ومؤخرًا، وجهت الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجومًا على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.