سياسة|الإمارات

شاهد: لحظة وقوع انفجار واندلاع حريق في مبنى وسط أبوظبي

لحظة ما قبل وقوع الانفجار مباشرة في العاصمة أبو ظبي (مواقع التواصل)
8/2/2022

قال صحفيون مشاركون في تغطية بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات إن انفجارا وقع في مبنى وسط العاصمة أبوظبي.

وأظهر مقطع فيديو وقوع الانفجار وتصاعد الدخان من المبنى، وسط حالة من الهرج والارتباك في شوارع المدينة.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السفارة الأمريكية في أبوظبي حذرت الأمريكيين من تقارير عن هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار محتمل فوق المدينة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني سيطرت على “حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز” في بناية بشارع حمدان، وإن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات.

وأضافت أن الفرق المختصة أخمدت الحريق وأخلت البناية احترازيا وسيطرت على الموقف، مشيرة إلى البدء في عمليات تبريد للمكان.

وقالت الوكالة إن الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر، وإن هيئة الدفاع المدني تدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات