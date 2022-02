شاهد: لحظة وقوع انفجار واندلاع حريق في مبنى وسط أبوظبي

قال صحفيون مشاركون في تغطية بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات إن انفجارا وقع في مبنى وسط العاصمة أبوظبي.

وأظهر مقطع فيديو وقوع الانفجار وتصاعد الدخان من المبنى، وسط حالة من الهرج والارتباك في شوارع المدينة.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السفارة الأمريكية في أبوظبي حذرت الأمريكيين من تقارير عن هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار محتمل فوق المدينة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني سيطرت على “حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز” في بناية بشارع حمدان، وإن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات.

وأضافت أن الفرق المختصة أخمدت الحريق وأخلت البناية احترازيا وسيطرت على الموقف، مشيرة إلى البدء في عمليات تبريد للمكان.

🎞 #ابوظبي #الامارات 🚀✈

Everyone is talking about the explosions in Abu Dhabi, it was next to our hotel, it looks like fire. But we definitely heard two explosions. #اليمن_يؤدب_الامارات #أبوظبي_تحترق#ابو_ظبي

pic.twitter.com/zRbKawPjql

— ايمن المؤيد imn Al-Moaiyed (@imn3k) February 8, 2022