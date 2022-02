بعد مباراة مجلس الشيوخ.. الشرطة الفرنسية تمنع رياضيات محجبات من الاحتجاج أمام البرلمان

منعت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، مظاهرة للمحجبات الممنوعات من خوض المنافسات من قِبل اتحادات رياضية محلية، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة باريس.

وكان من المقرر أن يكون الاحتجاج بلعب مباراة لكرة القدم تنديدًا بتعديل يحظر “الرموز الدينية البارزة في الرياضة”.

وبرر رئيس بلدية المدينة المنع في بيان، بأنه “يُخشى أن تجتذب المظاهرة -بالإضافة إلى المؤيدين لها- أشخاصًا معادين للقضية وتحدث اشتباكات بين الطرفين”.

وذهبت مديرية الشرطة في البيان إلى أن الأمر يتعلق بـ”موضوع نقاش حاد وانقسام كبير داخل المجتمع بين مؤيدي تأكيد الإسلام السياسي الذي يدعو النساء لارتداء الحجاب، وأنصار الجمهوريين وقيم المساواة بين المرأة والرجل”، بالإضافة إلى “السياق الانتخابي الحالي، وخطر الإسلام الراديكالي”.

واعتبرت جمعية المحجبات في بيان أن “الحجج التي قدمها المحافظ فاضحة، ولا تستند إلى أي شيء سوى التحيز العنصري والتشويش السياسي المتعمد”.

وأعلنت الجمعية المدافعة عن حقوق المحجبات أنها قررت التوجه إلى المحكمة “للطعن في هذا القرار التعسفي والظالم”.

La prefecture suspend les Hijabeuses !

Une fois de plus, on empêche les femmes de jouer.. on vous explique tout en détails. #LetUsPlay #LaissezNousJouer #Footballpourtoutes #SportPourToutes pic.twitter.com/mlqOxDiu0L

— Les Hijabeuses (@leshijabeuses) February 8, 2022