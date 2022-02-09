إيران تكشف عن صاروخ طويل المدى بإمكانه بلوغ إسرائيل (فيديو)

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، النقاب عن صاروخ جديد محلي الصنع يبلغ مداه 1450 كيلومترًا حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وعرضت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو للصاروخ الجديد أرض-أرض (خيبر شكن)، وذكرت أنه تم تصميم الصاروخ وتصنيعه من قبل العلماء في القوة (الجو-فضائية) التابعة للحرس الثوري.

وأضافت وسائل الإعلام أن “الصاروخ بالغ الدقة ويعمل بالوقود الصلب ولديه القدرة على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية”.

ونقلت عن رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال محمد باقري قوله خلال مراسم في قاعدة للحرس الثوري عُرض فيها الصاروخ الجديد إن “إيران ستواصل تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية”.

Iran unveils precision strike ballistic missile with range of 1,450 kmhttps://t.co/rOdIB00MAD pic.twitter.com/Oo7onvYP9q — Press TV (@PressTV) February 9, 2022

وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن مدى صواريخها الباليستية يصل إلى 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل وإلى القواعد الأمريكية في المنطقة.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلقت طهران 16 صاروخًا بالستيًا في ختام مناورات عسكرية وصفها كبار قادة الجيش بأنها تمثّل تحذيرًا لإسرائيل.

وترفض إيران مطالب الغرب بوقف أنشطتها في تطوير الصواريخ الباليستية، وتعدها وسيلة ردع مهمة.

ويقول المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن إن إيران تملك نحو 20 طرازًا من الصواريخ البالستية إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وتتفاوت قدرات الصواريخ، إذ يبلغ مدى “قيام-1” 800 كلم بينما بإمكان “قدر-1” التحليق على مسافة تصل إلى 1800 كلم.

ويؤكد المعهد أن أولوية إيران حاليًا تتمثل في زيادة دقة صواريخها.

ويأتي الإعلان بعد يوم من استئناف طهران وواشنطن المحادثات غير المباشرة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، لكن رغم عقد ثماني جولات منذ أبريل/نيسان لا تزال الخلافات قائمة بين إيران والقوى العالمية، وتتبادل طهران وواشنطن اللوم في عدم إحراز تقدم.