واشنطن سترسل سربًا من مقاتلات “إف 22” إلى الإمارات بعد أسبوع (فيديو)

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن.

وقال ماكنزي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الولايات المتحدة ستدعم الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.

وأضاف ماكنزي أن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة من دون طيار.

وتابع: يسعدنا أن نرى الاستخدام الفعال لنظام الدفاع المضاد للصواريخ “ثاد” في الإمارات، وسوف نستمر في التعاون مع الإمارات لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في المستقبل.

قائد القيادة المركزية الأمريكية لـ "#وام": النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية .. والولايات المتحدة تعتزم مساعدة #الإمارات في تعزيز نظامها الدفاعي الجوي والتصدي للطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل إطلاقها.https://t.co/1CzeQ6DgkK https://t.co/eouxqd4l0F — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 8, 2022

وقال ماكنزي -الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط- نحن نعمل مع شركائنا في المنطقة ومع شركات تطوير التقنيات الدفاعية في الولايات المتحدة لتطوير حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات المسيرة من دون طيار قبل أن يتم إطلاقها.

وأكد ماكنزي أن الولايات المتحدة سارعت لدعم صديقتها الإمارات، قائلا: أرسلنا المدمرة الصاروخية الموجهة “يو إس إس كول” التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ البالستية، وستقوم المدمرة بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة، كما سنرسل إلى الإمارات سربًا من مقاتلات إف 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم.

وبخصوص التقارير الواردة حول إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية” والتأثير المحتمل لمثل هذه الخطوة، قال ماكنزي: سأترك التطرق لهذا الموضوع للدبلوماسيين الأمريكيين.. لكنني سأقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون الإمارات ويستمرون في مهاجمة المملكة العربية السعودية.

وكان الحوثيون قد قالوا الأسبوع الماضي إنهم استهدفوا أبوظبي ودبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأعلنت وزارة دفاع الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة تجاه أراضيها دون وقوع أي خسائر.

وبدأت الجماعة بشن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هاجمت بمسيرات وصواريخ باليستية أبوظبي في 17 و25 من الشهر ذاته.