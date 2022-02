هوجمت بشعارات هندوسية ففاجأتهم.. هكذا زلزلت طالبة محجبة أرجاء الجامعة (فيديو)

مع تصاعد الخلاف حول الحجاب في ولاية كارناتاكا الهندية، ظهرت مقاطع فيديو لطالبة محجبة تتعرض للمضايقة من قبل طلاب هندوس يلوّحون بأوشحة الزعفران مرددين هتافات مثل “المجد للإله راما”، لترد عليهم الفتاة -بقوة وحسم- بتكبيرات زلزلت أرجاء الجامعة في مقطع حظي بانتشار واسع.

وكما في الفيديو، كانت الفتاة المسلمة وهي طالبة هندسة بجامعة (PES) بمنطقة مانديا في بنغالور (عاصمة الولاية)، تتجه نحو الكلية حين سار مجموعة من الطلاب يرتدون أوشحة الزعفران باتجاهها وهم يصرخون بشعارات هندوسية.

ولكن وعلى عكس المتوقع، فوجئ الطلاب الهندوس برد فعل الفتاة على هجومهم، حيث هتفت بقوة وشجاعة وهي رافعة يدها وصاحت في وجوههم بأعلى صوتها مرددة “الله أكبر”.

A more expanded and clean feed of the above episode. #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/TIieUQJUWN

في غضون ذلك، سعت إدارة الكلية للتوسط في المشكلة ووجهت الطالبة إلى مكان منفصل، وشوهدت لاحقًا في مقطع فيديو تشكو من المعاملة التي تلقتها من قبل الطلاب الهندوس قبل أن تشق طريقها إلى قاعة الدراسة.

ونفت الشرطة المحلية أن يكون هناك أي توتر في الكلية، وأضافت أنها ستعمل على ضمان عدم وجود أي تهديد للسلام.

