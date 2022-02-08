هوجمت بشعارات هندوسية ففاجأتهم.. هكذا زلزلت طالبة محجبة أرجاء الجامعة (فيديو)

مع تصاعد الخلاف حول الحجاب في ولاية كارناتاكا الهندية، ظهرت مقاطع فيديو لطالبة محجبة تتعرض للمضايقة من قبل طلاب هندوس يلوّحون بأوشحة الزعفران مرددين هتافات مثل “المجد للإله راما”، لترد عليهم الفتاة -بقوة وحسم- بتكبيرات زلزلت أرجاء الجامعة في مقطع حظي بانتشار واسع.

وكما في الفيديو، كانت الفتاة المسلمة وهي طالبة هندسة بجامعة (PES) بمنطقة مانديا في بنغالور (عاصمة الولاية)، تتجه نحو الكلية حين سار مجموعة من الطلاب يرتدون أوشحة الزعفران باتجاهها وهم يصرخون بشعارات هندوسية.

ولكن وعلى عكس المتوقع، فوجئ الطلاب الهندوس برد فعل الفتاة على هجومهم، حيث هتفت بقوة وشجاعة وهي رافعة يدها وصاحت في وجوههم بأعلى صوتها مرددة “الله أكبر”.

A more expanded and clean feed of the above episode. #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/TIieUQJUWN — Imran Khan (@KeypadGuerilla) February 8, 2022

في غضون ذلك، سعت إدارة الكلية للتوسط في المشكلة ووجهت الطالبة إلى مكان منفصل، وشوهدت لاحقًا في مقطع فيديو تشكو من المعاملة التي تلقتها من قبل الطلاب الهندوس قبل أن تشق طريقها إلى قاعة الدراسة.

ونفت الشرطة المحلية أن يكون هناك أي توتر في الكلية، وأضافت أنها ستعمل على ضمان عدم وجود أي تهديد للسلام.

This is not my Karnataka,

This is not my India 🇮🇳 I am sorry, We are sorry!! pic.twitter.com/QiDHv37D0l — Srinivas BV (@srinivasiyc) February 8, 2022

وتحول الخلاف بشأن الحجاب إلى أعمال عنف في الولاية، يوم الثلاثاء، إذ تم الإبلاغ عن حوادث رشق بالحجارة في عدد من الكليات ومدارس ما قبل الجامعة، وأصيب العديد من الطلاب.

وارتدى طلاب الداليت -طائفة تعاني من التمييز وتقع في المكانة الدنيا من شرائح المجتمع الهندي- في الكلية الحكومية IDGS في شيكماغالور، أمس الاثنين، أوشحة زرقاء تضامنًا مع الفتيات اللواتي حُرمن من دخول الكلية لارتدائهن الحجاب ضمن التزامهن الديني.

As soon as the Hijabi girl reached the college,saffron students surrounded her and raised slogans of JSR.Not being afraid of him,the only Muslim student raised slogans of Allahu Akbar.The college administration took the student to the campus safely. Case of PES College Mandya. pic.twitter.com/k3fdob4jLG — Shehzad_Palanpuri (@M_Shehzad_) February 8, 2022

واندلعت الاحتجاجات في مناطق وأجزاء مختلفة من ولاية كارناتاكا، ضد إملاءات حكومة الولاية بشأن الحجاب. وقام الطلاب الهندوس في كليات عديدة بالتصرف ذاته احتجاجًا على ارتداء الفتيات غطاء الرأس.

وطُلب من الفتيات المسلمات في الكليات في شمال الولاية التخلي عن الحجاب بعد وصول مجموعة من الطلاب الذكور إلى الكليات، وهم يرتدون شالات الزعفران، احتجاجًا على السماح للفتيات بارتداء الحجاب في مباني الكلية.

ونصح رئيس الوزراء باسافراج بوماي الطلاب باتباع معايير حكومة الولاية فيما يتعلق بالزي الرسمي حتى يتم حل قضية ارتداء الحجاب في الفصل من قبل المحكمة العليا.

وعلى الرغم من أن كتاب القواعد الخاص بالكلية يشير إلى أنه يُسمح للفتيات بارتداء الحجاب في مباني المؤسسة، فإن الإدارة منعت الفتيات مؤخرًا من تغطية رؤوسهن، بعد إملاءات حكومة الولاية.

When Muslim girl arrives at PES College, She's been heckled by several 'students' wearing #saffronshawls #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/qa3UDbMPST — Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 8, 2022

وأجبر الجدل الذي احتدم منذ أوائل يناير/كانون الثاني، الولاية على دعوة لجنة للنظر في الأمر وتلقي دعوة بشأن الزي الرسمي للكليات وما قبل الجامعة في جميع أنحاء الولاية.

ووجهت السلطات الطالبات في جميع الكليات بالابتعاد عن الحجاب حتى يتم رفع تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المشكلة بهذا الشأن.