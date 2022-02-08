“حاسِبوا عمر نزار”.. دعوات لمحاكمة ضابط عراقي شارك في تعذيب وقتل المدنيين خلال حرب الموصل

كشفت منظمة حقوقية عراقية عن ضلوع ضابط بالشرطة في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال حرب الموصل والاحتجاجات الشعبية.

ودعا عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى محاسبة الضابط وعدم إفلاته من العقاب.

وقالت منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) إن الرائد بوزارة الداخلية العراقية عمر نزار ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال حرب الموصل ضد تنظيم الدولة، مشيرة إلى ضلوعه أيضًا في قتل عشرات المحتجين بمدينة الناصرية خلال مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

منظمة إنهاء الإفلات من العقاب ستنشر في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت بغداد تحقيقاً مُصوراً حول جرائم الضابط في الشرطة العراقية #عمر_نزار — منظمة إنهاء الإفلات من العقاب (@EndImpunityIraq) February 8, 2022

وقال رئيس المنظمة معن الجيزاني عبر حسابه على تويتر “عمر نزار رائد في الشرطة العراقية، استغل منصبه ونفوذه للإفلات من العقاب على جرائم بشعة ارتكبها بحق مدنيين عراقيين أبرياء”.

عمر نزار رائد في الشرطة العراقية، استغل منصبه ونفوذه للإفلات من العقاب على جرائم بشعة ارتكبها بحق مدنيين عراقيين ابرياء. يجب محاسبة عمر نزار الآن.#حاسبوا_عمر_نزار — Maan ALJizzani معن الجيزاني (@maanaljizzani) February 8, 2022

وعبر وسم #حاسبوا_عمر_نزار، طالب عراقيون السلطات الرسمية بمحاكمته وجميع الضالعين من قوات الأمن في قتل وتعذيب المدنيين عبر استغلال وظائفهم.

وغرّد الإعلامي عدي علي قائلًا “المؤسسات الأمنية في كل دول العالم تطلب تقريرًا من أي منتسب أثناء عملية اعتقال شخص أو خلال مجريات التحقيق”.

وسأل عمّا إذا كان في العراق تقارير وتحقيقات بشأن أي عملية اعتقال أو تحقيق.

المؤسسات الامنية في كل دول العالم تطلب تقرير من اي منتسب اثناء عملية اعتقال شخص او خلال مجريات التحقيق.. بالعراق اكو هيج شيء لو الامور تمشي على الثقة #حاسبوا_عمر_نزار — oday ali (@odayali77) February 8, 2022

وكتب الصحفي عثمان المختار “هذا الضابط نفّذ جرائم مروعة وانتهاكات فظيعة في الموصل والبعاج والشرقاط وآخرها في الناصرية، بعضها موثق بالصوت والصورة، لكنه ما زال طليقًا مثل آلاف المجرمين الآخرين. لا قضاء حقيقي ولا حكومة تحترم مواطنيها”.

ناشطون عراقيون يطلقون حملة لمحاكمة ضابط أمن يدعى عمر نزار. هذا الضابط نفذ جرائم مروعة وانتهاكات فضيعة في الموصل والبعاج والشرقاط وآخرها في الناصرية بعضها موثق بالصوت والصورة لكنه ما زال طليقا مثل آلاف المجرمين الآخرين. لا قضاء حقيقي ولا حكومة تحترم مواطنيها#حاسبوا_عمر_نزار — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) February 8, 2022

وعلّق المدوّن عماد السامرائي قائلًا “من يحاسبه؟ حكومة فاسدة وأكثر إجرامًا منه، وتبعية إيرانية وقضاء فاسد، حتى الذين أطلقوا الحملة ضده لم يتذكروا جرائمه إلا بعد قتله متظاهري تشرين!”.

من يحاسبه؟

حكومة فاسدة واكثر اجراما منه وتبعية ايرانية وقضاء فاسد تبعية ايرانية!

حتى الذين اطلقوا الحملة ضده لم يتذكروا جرائمه الا بعد قتله متظاهري تشرين!!!!!

#حاسبوا_عمر_نزار — عماد السامرائي (@Emaad_Samrraie) February 8, 2022

وقال الباحث الاجتماعي صهيب الزبيدي عبر تويتر “عمر نزار وجه الشذوذ والعنف البشري غير الطبيعي في المجتمع العراقي، أمثاله كثيرون لكن لم يُفضحوا أو لم تأتهم الفرصة حتى الآن”.

عمر نزار وجه الشذوذ والعنف البشري الغير طبيعي في المجتمع العراقي.. أمثاله كثير لكن لم يفضحوا أو لم تأتيهم الفرصة حتى الآن.

#حاسبوا_عمر_نزار — صهيب الزبيدي (@SuhaibalZubaidi) February 8, 2022

من جانب آخر، بث القيادي في الحشد الشعبي الشهير باسم “أبو عزرائيل” فيديو على قناته في يوتيوب، دعمًا للضابط عمر نزار، مفندًا كل الاتهامات الموجهة ضده.

منظمة إنهاء الافلات من العقاب: عمر نزار رائد في الشرطة العراقية، استغل منصبه ونفوذه للإفلات من العقاب على جرائم بشعة ارتكبها بحق مدنيين عراقيين أبرياء، يجب محاسبة عمر نزار الآن.#حاسبوا_عمر_نزار pic.twitter.com/xvFUbL4FGN — محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) February 8, 2022

عمر نزار ضابط، و بدلا من حماية الارواح والاعراض والممتلكات، قام بارتكاب العديد من جرائم القتل الموثقة بحق العراقيين مستغلا منصبه ورتبته العسكرية #حاسبوا_عمر_نزار#المساحات_لاتحرروطن — هِلالْ العُبَيدِي Hilal AL ABIDI (@hilalAlabidi) February 8, 2022