سياسة|العراق

“حاسِبوا عمر نزار”.. دعوات لمحاكمة ضابط عراقي شارك في تعذيب وقتل المدنيين خلال حرب الموصل

غارات للتحالف الدولي على الموصل في العراق
الحرب ضد تنظيم الدولة في الموصل شهدت مقتل آلاف المدنيين (غيتي-أرشيف)
8/2/2022

كشفت منظمة حقوقية عراقية عن ضلوع ضابط بالشرطة في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال حرب الموصل والاحتجاجات الشعبية.

ودعا عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى محاسبة الضابط وعدم إفلاته من العقاب.

وقالت منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) إن الرائد بوزارة الداخلية العراقية عمر نزار ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال حرب الموصل ضد تنظيم الدولة، مشيرة إلى ضلوعه أيضًا في قتل عشرات المحتجين بمدينة الناصرية خلال مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقال رئيس المنظمة معن الجيزاني عبر حسابه على تويتر “عمر نزار رائد في الشرطة العراقية، استغل منصبه ونفوذه للإفلات من العقاب على جرائم بشعة ارتكبها بحق مدنيين عراقيين أبرياء”.

وعبر وسم #حاسبوا_عمر_نزار، طالب عراقيون السلطات الرسمية بمحاكمته وجميع الضالعين من قوات الأمن في قتل وتعذيب المدنيين عبر استغلال وظائفهم.

وغرّد الإعلامي عدي علي قائلًا “المؤسسات الأمنية في كل دول العالم تطلب تقريرًا من أي منتسب أثناء عملية اعتقال شخص أو خلال مجريات التحقيق”.

وسأل عمّا إذا كان في العراق تقارير وتحقيقات بشأن أي عملية اعتقال أو تحقيق.

وكتب الصحفي عثمان المختار “هذا الضابط نفّذ جرائم مروعة وانتهاكات فظيعة في الموصل والبعاج والشرقاط وآخرها في الناصرية، بعضها موثق بالصوت والصورة، لكنه ما زال طليقًا مثل آلاف المجرمين الآخرين. لا قضاء حقيقي ولا حكومة تحترم مواطنيها”.

وعلّق المدوّن عماد السامرائي قائلًا “من يحاسبه؟ حكومة فاسدة وأكثر إجرامًا منه، وتبعية إيرانية وقضاء فاسد، حتى الذين أطلقوا الحملة ضده لم يتذكروا جرائمه إلا بعد قتله متظاهري تشرين!”.

وقال الباحث الاجتماعي صهيب الزبيدي عبر تويتر “عمر نزار وجه الشذوذ والعنف البشري غير الطبيعي في المجتمع العراقي، أمثاله كثيرون لكن لم يُفضحوا أو لم تأتهم الفرصة حتى الآن”.

من جانب آخر، بث القيادي في الحشد الشعبي الشهير باسم “أبو عزرائيل” فيديو على قناته في يوتيوب، دعمًا للضابط عمر نزار، مفندًا كل الاتهامات الموجهة ضده.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند