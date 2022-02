كندا.. إعلان حالة الطوارئ في العاصمة أوتاوا نتيجة تظاهرات ضد قيود كورونا (فيديو)

أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ أمس الأحد في العاصمة الكندية المشلولة منذ أكثر من أسبوع بسبب احتجاجات لمعارضي القيود الصحية، معتبرا أن الوضع أصبح خارجًا عن السيطرة.

وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوا منذ 10 أيام إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصل متظاهرون وعشرات الشاحنات شلّ الحركة في وسط العاصمة.

🇨🇦🚨 Truckers and protesters continue to occupy the capital city of Canada. Downtown is completely gridlocked and truckers continue to have full control while Justin Trudeau hides like a coward. ⚡🚛 pic.twitter.com/68hLqRPqNx — FireChaser (@PhireChaser) February 2, 2022

ونتيجة لذلك، أعلن رئيس البلدية جيم واتسون بعد الظهر حالة الطوارئ في أوتاوا “بسبب التظاهرة الجارية”.

وقالت البلدية في بيان إن القرار “يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم جراء الاحتجاجات المستمرة، ويؤكد الحاجة إلى دعم من السلطات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى”.

وأضافت أن الإجراء “يوفر أيضا قدرا أكبر من المرونة داخل إدارة البلدية للسماح لمدينة أوتاوا بمواصلة العمل من أجل توفير الخدمات الأساسية” للسكان.

Trudeau huye de Otawa. @antena3 Justin Trudeau flees for a secret location as up to 50,000 'Freedom Convoy' truckers hit Ottawa | Daily Mail Online https://t.co/qlTTlaXbU4 — Jorge (@JorgeCelar) January 30, 2022

وكان واتسون قد اعتبر في وقت سابق أمس الأحد أن “الوضع أصبح خارج نطاق السيطرة تماما (في أوتاوا). نحن نخسر المعركة… يجب أن نستعيد مدينتنا”.

كما وصف رئيس البلدية سلوك المتظاهرين بأنه “غير مقبول” بإغلاقهم طرقًا وسط المدينة وإطلاق أبواق شاحناتهم الثقيلة بشكل مستمر.

ولم يذكر واتسون تفاصيل عن الإجراءات التي قد يفرضها. وكان واتسون قد شكا في وقت سابق من اليوم من أن عدد المتظاهرين يفوق عدد أفراد الشرطة وأنهم سيطروا على الوضع.

بدورها أعلنت شرطة أوتاوا التي انتُقدت لعجزها عن منع شلّ وسط العاصمة، حظر إمداد المحتجين بالوقود. وحذرت الشرطة في تغريدة على تويتر من أن “أي شخص يحاول تقديم دعم مادي (على غرار الوقود) للمتظاهرين يخاطر بالتعرض للاعتقال. هذا الإجراء ساري المفعول الآن”.

IMPORTANT: Toute personne tentant d'apporter du matériel de soutien (essence, etc.) aux manifestants sera passible d'arrestation. Des mesures d'application sont en cours. #ottawa #ottnouvelle pic.twitter.com/EU8b2XUVXL — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 6, 2022

وكانت الحركة التي أطلق عليها اسم “قافلة الحرية” تهدف في الأصل للاحتجاج على قرار إلزام سائقي الشاحنات منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي بالتطعيم ضد كوفيد لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة ضد كل القيود الصحية وضد حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وأغلق المحتجون وسط أوتاوا على مدى الأيام التسعة الماضية مع تلويح بعض المشاركين بالأعلام الكونفدرالية أو النازية وقول بعضهم إنهم يريدون حل الحكومة الكندية.

Party central Rideau and Sussex. All day and all night. No police in this crowd. Truckers, protesters and young people #ottnews @ctvottawa @CTVNews pic.twitter.com/HDpVUmqIsq — Graham Richardson (@grahamctv) February 6, 2022

ويقول المتظاهرون إنهم سيواصلون احتجاجهم حتى يتم رفع القيود الصحية وإلغاء فرض التطعيم.

وحدثت احتجاجات مماثلة، على نطاق أضيق في العديد من المدن الكندية الكبرى السبت، من بينها تورنتو وكيبك ووينيبيغ واستمرت الأحد في كيبيك خصوصا.