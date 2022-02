السودان.. قوات الأمن تطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين (فيديو)

استخدمت قوات الأمن السودانية، اليوم الاثنين، قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين المتجهين نحو القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وانطلقت مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى اليوم، للمطالبة بالحكم المدني والقصاص لضحايا الاحتجاجات.

– إطلاق غاز مسيل للدموع بشكل كثيف واستخدام مدفع الماء لتفريق المتظاهرين من قبل القوات الانقلابية

– Heavy tear gas firing and use of water cannon to disperse the crowds of protesters by the coup forces.#Feb7March | #مليونية7فبراير pic.twitter.com/hGq0eghet0

— لجان المقاومة (@ResistCommittee) February 7, 2022