مئات يحتجون في مينابوليس الأمريكية بعد قتل الشرطة شابا أسود خلال مداهمة (فيديو)

تظاهر مئات في شوارع وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس السبت، مطالبين بالعدالة في حادث قتل الشرطة شابًا أسود اسمه أمير لوك (22 عامًا) خلال مداهمة شقته الأسبوع الماضي.

وكان متظاهرون قد نظموا مسيرة ضمت نحو 150 سيارة في شوارع وسط مدينة مينابوليس ليلة الجمعة 4 فبراير/شباط 2022، وأطلقوا أبواق سياراتهم، ورفعوا لافتات احتجاجًا على مقتل لوك صباح الأربعاء.

وتجمّع الحشد الصاخب السلمي، مرددين اسم لوك وشعار “لا عدالة.. لا سلام” عند مقر الحكومة بأكبر مدينة في مينيسوتا بعد 3 أيام من إطلاق الشرطة الرصاص على لوك أثناء جلوسه على أريكته في شقته.

وفي اليوم التالي لقتله، بثت الشرطة لقطات مصورة للمداهمة أظهرت أن لوك كان يحمل مسدسًا لدى إزاحته الغطاء على أريكته بعد أن أيقظه أفراد الشرطة قبل لحظات من مقتله.

In Minneapolis a thousand demonstrators are out demanding justice for Amir Locke, a black man shot and killed by police executing a ‘no knock’ search warrant. pic.twitter.com/LZbvO9cWYP — Sergio Olmos (@MrOlmos) February 5, 2022

وقالت الشرطة إن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش “مفاجئ” يسمح لهم بدخول المنازل دون تنبيه قاطنيها أولًا أو الإعلان عن وجودهم.

وتم إصدار هذا الأمر في ما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل قاده محققون من إدارة شرطة سانت بول المجاورة. ولم يُذكر اسم لوك في هذا الأمر، وأقرت شرطة مينابوليس بأنه من غير الواضح كيف أو ما إذا كان على صلة بهذا التحقيق.

Roughly 150 cars drove through the streets of downtown Minneapolis Friday night Feb. 4, 2022 blasting their horns and holding signs to protest the shooting death of Amir Locke who was shot by Minneapolis police Wednesday morning. pic.twitter.com/qGLMUZ2iDs — Renee JonesSchneider (@reneejon) February 5, 2022

VIEWER DISCRETION ADVISED: Body Camera footage of the Minneapolis Police Fatally Shooting Amir Locke during the execution of a search warrant for SPPD where Amir was not listed as a person of interest according to an attorney who has spoken to the family pic.twitter.com/um1su7TXup — Georgia Fort (@ByGeorgiaFort) February 4, 2022