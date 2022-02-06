على طريقة البوعزيزي.. شاب تونسي يضرم النار بجسده ردا على مصادرة الشرطة لماشيته (فيديو)

أضرم شاب تونسي في عقد العشرين النيران في جسده في منطقة طبرقة شمال غربي تونس احتجاجًا على مصادرة الشرطة لقطيع من الماشية تعود ملكيته لوالده.

ونقل الشاب وفق ما نقلت تقارير محلية، ليل السبت، إلى مستشفى الحروق البليغة في العاصمة بعد أن أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، صادرت دورية أمنية قطيع الماشية الذي كان ينقله والد الشاب على متن شاحنة إلى أحد القصابين في مدينة فرنانة التابعة لولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية، لعدم تقديمه ما يفيد ملكيته للقطيع أو مصدر شرائها.

ورجّحت الدورية الأمنية أن يكون القطيع المكوّن من 39 ماعزًا، مهربًا من الجزائر.

ونقلت الوكالة عن محامي صاحب القطيع أنه قدّم وصولات تثبت عملية الشراء، وأن البائع حضر إلى الدورية وقدم شهادته كاملة.

وأضاف المحامي أن الشاب أضرم النيران في جسده، لأنه أحس بالظلم بحق والده.

وصادرت الشرطة القطيع والشاحنة معًا، فيما ذكرت مصادر طبية في المستشفى أن وضع الشاب الذي أصيب بحروق في مناطق متفرقة من جسمه لا يزال حرجًا.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان ما أقدم عليه بائع الخضار المتجوّل محمد البوعزيزي الذي أضرم النار بجسده احتجاجًا على مصادرة الشرطة لسلعه، ليشعل بعد وفاته نيران ثورة أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.

ومنذ ذلك التاريخ صار البوعزيزي ملهمًا للعديد من الحوادث المشابهة لليائسين والمحتجين ضد السلطة.