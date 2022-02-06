اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى ومخابرات الاحتلال تستولي على محتويات لجنة الزكاة

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينما داهم أفراد من مخابرات الاحتلال مقر لجنة الزكاة قرب مصلى باب الرحمة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عند السور الشرقي للمسجد المبارك قرب مصلى باب الرحمة.

#صور| مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. pic.twitter.com/LErZsqzCDx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2022

واقتحم أفراد من مخابرات الاحتلال مقر لجنة الزكاة في الخلوة فوق باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وأجرت فيه عمليات تخريب واستولت على جميع حواسيب اللجنة وملفاتها، كما أغلقت سطح باب الرحمة بأقفال وسلاسل حديدية.

🔴 متابعة صفا| مخابرات الاحتلال تقتحم مقر لجنة الزكاة في الخلوة فوق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وتصادر جميع حواسيب وملفات اللجنة وتغلق سطح باب الرحمة بقفل وسلسلة حديدية pic.twitter.com/kM8RfL9NLi — وكالة صفا (@SafaPs) February 6, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وكان تقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد رصد 22 تدنيسًا للأقصى خلال يناير/كانون الثاني الماضي، من خلال قيام المستوطنين باقتحامه على شكل مجموعات تنوعت بين حاخامات وطلاب معاهد دينية ومخابرات وجنود.

بحماية من قوات الاحتلال .. "مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة" pic.twitter.com/pw8rBeKLJc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 6, 2022

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحًا عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

واقتحم المسجد الأقصى عضو الكنيست عن حزب “الليكود” إيلي كوهين الذي نظّم جولة في الأقصى للعشرات من أعضاء الحزب برفقة الحاخام شمشون ألبويم، بدءًا من حائط البراق والأنفاق الغربية أسفل المسجد، متحدثًا عن “حق اليهود” في الأقصى.

وزير استخبارات !لاحٺــلال السابق إيــلي كوهـــين اقتحم #المسجد_الأقصى أمس بحماية شرطة الاحٺـــــلال حيث تلقى الشروحات من حاخام جماعات المعـــبد شمشون البويم؛ وصرّح كوهين من داخل الأقصى قائلاً: "يجب أن نفرض سيادتنا على كل مكان في #القدس، وجبل المعبــد أهم مكان" pic.twitter.com/D5dcrLPTNd — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) July 13, 2021

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، إضافة إلى مضايقاتها غير المحدودة بحق الحراس والسدنة والمرابطين، وما زالت سلطات الاحتلال تمنع تعيين حراس جدد، وتهدد المعيّنين منهم بالاعتقال والإبعاد في حال باشروا عملهم من دون موافقته.