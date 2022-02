ردًا على قيس سعيّد.. الأعلى للقضاء التونسي “سنواصل مهامنا ولا مشروعية لحل المجلس”

قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، إن المجلس “سيواصل مهامه، وأنه لا مشروعية قانونية ولا دستورية ولا حتى واقعية لحل المجلس في هذا الوقت على وجه التحديد”، وذلك في معرض الرد على أحدث قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأضاف بوزاخر للأناضول “تحدّث رئيس الجمهورية (عن المجلس الأعلى للقضاء) من مقر وزارة الداخلية (أمس السبت) مع ما لذلك من دلالات وطلب من المجلس اعتبار نفسه من عداد الماضي”.

وأعلن سعيّد القرار الليلة الماضية في أحدث خطوة في عملية توطيد سلطته التي يصفها منتقدوه بالانقلاب، وعلّق سعيّد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء، في 25 يوليو/تموز الماضي، وتعهد بإعادة صياغة الدستور.

وعن أعضاء المجلس، قال سعيّد في كلمة ألقاها الليلة الماضية من مبنى وزارة الداخلية التي تشرف على قوى الأمن التونسية “هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه، وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وفي أول رد فعل من أعضاء المجلس على إعلان سعيّد، قال رئيسه بوزاخر لرويترز، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس بحل المجلس محاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.

وأضاف “قرار الرئيس غير قانوني، وهذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات”.

واستطرد بوزاخر “نحن نعد أنفسنا في عداد الحاضر وفي عداد المستقبل إلى حين انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طبقًا لأحكام الدستور وأحكام القانون المنظم للمجلس (ينتخبه البرلمان المعطّل بقرار من سعيّد)”.

وأوضح أن “المراسيم التي تُتخذ من رئاسة الجمهورية في هذا الوقت تهدف إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة، وذلك في علاقة بما تم التصريح به من خطر داهم يوم 25 يوليو الماضي، ولم يرد القضاء ولا المجلس الأعلى للقضاء من بين الأخطار المعلن عنها آنذاك”.

وتابع “لذلك نعد قرار حل مجلسنا -الذي لم يتم اتخاذه حتى بالنسبة لما تم إعلانه من خطر داهم في علاقة بمجلس نواب الشعب- غير مشروع، لأن الأخير نفسه لم يتم حله، فما بالك بالأعلى للقضاء الذي لم يتم الإعلان عن مكمن الخطر فيه، فلا مشروعية لحله ولا شرعية لحله ولا دستورية لحله”.

وأضاف بوزاخر “التجييش ضد المجلس واضح في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية (من وزارة الداخلية)، إذ حرّض الجموع على التظاهر لحل الأعلى للقضاء، وهذا نعده لا يليق لأننا لسنا مؤسسة منتخبة من الشعب مباشرة حتى يجيّش الشعب ضدنا لغرض الحل أو غيره”.

وشجع سعيّد أنصاره على الانضمام إلى مسيرة، اليوم الأحد، ضد المجلس قائلًا إن من حقهم الاحتجاج.

وخرج مئات عدة في مظاهرة للاحتجاج على المجلس خارج مقره، اليوم الأحد، واكتفت الشرطة بإقامة الحواجز فقط دون أن تتصدى للمتظاهرين، وذلك على عكس ما حدث خلال احتجاج مناهض للرئيس، في يناير الماضي، فرّقت خلاله المحتجين.

ورفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتهامات التي وجهها سعيّد للقضاء بالفساد قائلًا “الاتهامات بالفساد لا ينبغي أن تُلقى جزافًا، بل تقدم في شأنها ملفات ومؤيدات ويمكّن الناس من الدفاع عن أنفسهم في شأنها”.

وشدّد على أنه “لا يُتَهم القضاة بالفساد بمجرد الحديث، إنما بملفات تطرح بصفة قانونية ومؤسساتية داخل الأطر التي يسمح بها القانون وليس في وسائل الإعلام”.

وأعلن سعيّد، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلًا “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وقوبل قرار سعيّد بردود فعل غاضبة في الشارع العربي وعبر منصات التواصل.

#Tunisia As expected, president #Saied dissolved the High #Judicial Council. And he announced it from the #Interior ministry, after midnight!!! Even #BenAli did not dare dissolve the HJC. #تونس #المجلس_الأعلى_للقضاء #قيس_سعيد pic.twitter.com/HkUL4JrSAZ

Why is Kais Saied dissolving the High Judicial Council ?

Because when the President declared himself Chief Prosecutor in July, the HJC rejected his declaration; insisted that prosecutors are and should remain independent #Tunisia #تونس #قيس_سعيد pic.twitter.com/M9Yfb7Gefu

— Saïd Benarbia (@Said_Benarbia_) February 6, 2022