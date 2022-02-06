“دين بنكهة دارمانان”.. مسلمو فرنسا يرفضون منتدى الإسلام الجديد (فيديو)

أعلن ناشطون فرنسيون ومغردون عبر تويتر رفضهم انعقاد مبادرة “منتدى الإسلام” الذي أطلقته السلطات بديلًا من “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، الذي أنشئ في 2003، وتم حله بسبب الخلافات بين مسؤوليه.

وحضر جلسة افتتاح المؤتمر وزير الداخلية جيرارد دارمانان، وعميد جامع باريس الكبير شمس الدين حفيظ، علاوة على ناشطين في الجالية المسلمة في فرنسا منهم أنور كبيبش.

وقال دارمانان إن المسلمين في فرنسا لا ينتمون لأحد سوى المجتمع الوطني الفرنسي، ولهم كامل الحرية في تنظيم أنفسهم، ولا تمارس الدولة هنا دورًا سوى حماية النظام العام، على حد تعبيره.

Les musulmans en France n’appartiennent à personne, à aucune autre communauté que la communauté nationale, et aucun pays n’a de droits sur eux. pic.twitter.com/jb6pjMySJv — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 5, 2022

ويرى ناشطون أن السلطة الفرنسية تحاول ممارسة الوصاية على المسلمين، خصوصًا وأن المصادقة على قوانين عدة تسهّل إغلاق المساجد والمدارس القرآنية، في حين علّق آخرون -بسخرية- أن فرنسا تفرض الإسلام بنكهة وزير داخليتها جيرارد دارمانان على المسلمين.

Pourquoi ne laisse-t-on pas les Musulmans Français choisir par eux-mêmes leurs représentants, comme pour les autres cultes ? Simplement parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment organisés, de façon autonome, politiquement. Voilà pourquoi une réponse politique s'impose #UDMF — Nagib Azergui (@nagib_azergui) February 5, 2022

Le remplacement du #CFCM par le #FORIF afin de couper les influences étrangères est un leurre,un faute majeure car c’est à nouveau institutionnaliser le #communautarisme musulman il faut traiter les musulmans individuellement comme tout Fs et leur appliquer les lois républicaines — Jacques Myard (@JacquesMyard) February 5, 2022

ويحل منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف) الذي عقد اجتماعه في باريس، أمس السبت، محل مجلس الديانة الإسلامية رسميًّا، ويتكوّن من جهات فاعلة في المجال تختارها الدولة، من خلال قوائم من المحافظات، تتبع “ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا”.

وفي تقرير نشرته أمس السبت، قالت صحيفة (لوموند) الفرنسية إن “الإسلام هو رهان الدولة الجديد”، موضحة أن دارمانين سيحضر تأسيس المنتدى المؤلف من حوالي 100 شخص.

Après le crash du CFCM, Darmanin mise sur le Forif, le Forum de l’islam de Francehttps://t.co/dxPV6AjMqV — Libération (@libe) February 5, 2022

وأضافت الصحيفة أن السلطة الفرنسية “ترى فيه ولادة شريك على استعداد لتقديم حلول ملموسة للصعوبات التي تواجهها الديانة الثانية (من حيث العدد) التي تمارس في فرنسا”.

وأوضح التقرير أن تشكيل لجنة المنتدى تم عبر وزارة الداخلية، إذ طلبت من كل محافظ أن يرسل إليها أسماء شخصين أو ثلاثة تم تمييزهم خلال الاجتماعات الإقليمية الثلاثة التي عقدت في السنوات الأخيرة لـ”مهاراتهم وقدرتهم على تقديم مقترحات”.

وقالت (لوموند) إن الحكومة استوحت النموذج الجديد من مؤتمر “دويتشه إسلام” في ألمانيا، موضحة أن الأمر “يتعلق بوضع لوائح بدلًا من مؤسسة وصيغ حوار بدلًا من هيكل”.

ويهدف المنتدى إلى تمثيل الإسلام على أساس الإدارة المحلية المعيّنة من السلطات الفرنسية، لا بإشراف اتحادات المساجد التابعة للدول الثلاث التي تشكل المجلس (الجزائر والمغرب وتركيا).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي اعتماد ما سماه “ميثاق مبادئ الإسلام فرنسا”، وقدُمّ الميثاق إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بعد أن وقّعت عليه خمسة اتحادات إسلامية، في حين رفضت التوقيع ثلاث هيئات أخرى.

Un Islam a la sauce Darmanin, vous le voulez avec du ketchup ou de la Harissa https://t.co/4UMAenGU6M — Schemsdine (@H_Schemsdine) February 5, 2022