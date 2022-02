صحف عبرية: “خلافات أمنية” قد تتسبب في تعليق الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي

أفادت صحف إسرائيلية بنشوب خلاف بين السلطات الأمنية في كل من دبي وتل أبيب، قد يفضي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بينهما.

وكشفت مصادر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لصحيفة هاآرتس العبرية، أن الخلاف بين الإمارات وإسرائيل يتعلق بالأمن وليس خلافًا سياسيًّا أو دبلوماسيًّا.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فقد أبلغت السلطات في دبي شركات الطيران الأجنبية أنه بدءًا من 8 فبراير/شباط سيكون هناك تغييرات على المتطلبات الأمنية للمطار.

ويقول الشاباك -الذي يتولى مسؤولية أمن المطار في تل أبيب- إن هذه الإجراءات غير مقبولة. وكان جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي قد عمل مع قيادات أمنية في دبي بعد توقيع الجانبين اتفاقات تطالب الشاباك بالعمل على التهديدات المحتملة في دبي.

BREAKING: Shin-Bet security agency tells me it can’t give proper security to Israeli airlines in Dubai due to disagreements with Dubai authorities: “The disagreement is technical & not political. We are considering moving the Israeli airlines flights from Dubai to Abu-Dhabi”

— Barak Ravid (@BarakRavid) February 5, 2022