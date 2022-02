الولايات المتحدة تحذر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.. وكييف “فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد”

مع زيادة وتيرة القلق على الحدود الروسية الأوكرانية، يتواصل التحذير الأمريكي من غزو محتمل للأراضي الأوكرانية قد يكون وشيكًا، بينما ترى كييف أن سيناريو الحل الدبلوماسي هو الأقرب مقارنة بمخاطر تصعيد عسكري.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، لكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي للمضي قدمًا.

وأضاف سوليفان لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) “نتابع الوضع باهتمام شديد، وفي أي يوم من الآن، قد تنفّذ روسيا عملًا عسكريًا ضد أوكرانيا أو قد يستغرق الأمر أسابيع عدة من الآن، أو قد تختار روسيا بدلًا من ذلك أن تسلك المسار الدبلوماسي”.

وأدلى سوليفان بهذه التعليقات في مقابلات تلفزيونية بعدما قال مسؤولان أمريكيان، أمس السبت، إن روسيا لديها الآن نحو 70% من القوة القتالية التي تعتقد أنها مطلوبة لتنفيذ غزو شامل لأوكرانيا، وإنها ترسل المزيد من مجموعات الكتائب التكتيكية إلى الحدود مع جارتها.

وقال إن أي إجراء روسي محتمل يمكن أن يشمل ضم منطقة (دونباس) الأوكرانية أو شن هجمات إلكترونية أو غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا قد تتحرك قريبًا ربما غدًا الإثنين وأيضًا قد يكون ذلك خلال أسابيع.

وفي حديثه لبرنامج (ذيس ويك) الذي تبثّه شبكة (إيه. بي. سي)، أضاف سوليفان “نعتقد بأن هناك احتمالًا واضحًا للغاية أن يأمر فلاديمير بوتين بشن هجوم على أوكرانيا”.

واستطرد “يمكن أن يأخذ ذلك أشكالًا مختلفة، وقد يحدث في وقت قريب ربما غدًا، أو قد يستغرق بضعة أسابيع، لقد وضع نفسه بنشر قواته في موقف يمكنه من التحرك بقوة إزاء أوكرانيا في أي وقت الآن”.

