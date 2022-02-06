“آثاره خفيفة”.. أردوغان يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 من دون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

وكتب الرئيس البالغ من العمر 67 عامًا على تويتر “بعد الشعور بأعراض خفيفة ثبتت إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ العدوى خفيفة وعلمنا بأنها ناجمة عن المتحورة اوميكرون”.

على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص كوفيد – ١٩، وتبينت إصابتنا بمتحور أوميكرون. والحمد لله آثاره خفيفة. عملنا متواصل بلا انقطاع ولو عن بعد. لا تنسونا في الدعاء. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 5, 2022

وأضاف “سنواصل القيام بواجباتنا وبعملنا من المنزل. نتمنى ان تتوجهوا بالدعاء من أجلنا”.

وكتبت زوجته أمينة أردوغان (66 عامًا) على حسابها الرسمي على تويتر “سنتجاوز بإذن الله هذه الإصابة مع السيد طيب”.

Anca beraber, kanca beraber 😊

İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022

وكان الرئيس التركي قد تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد في حزيران/يونيو الماضي.

وسجلت تركيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة نحو 12 مليون إصابة و90 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وتفرض هذه الدولة منذ يناير/كانون الثاني العزل الصحي لمدة 7 أيام في حال تأكيد الإصابة بكوفيد مع احتمال رفعه إذا ثبتت سلبية الاختبار في اليوم الخامس.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة وتجاوزت 100 ألف، وتعزو السلطات ذلك إلى المتحور الجديد أوميكرون.

ويتم وضع الكمامة على نطاق واسع في تركيا، لكن المدارس والجامعات لا تزال مفتوحة وتستمر الحياة كالمعتاد بدون قيود.