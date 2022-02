دعمًا للإيغور.. مسلمو كندا يطالبون بحظر استيراد منتجات “العمل القسري” من الصين

دعا المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM) الحكومة إلى فرض حظر على استيراد البضائع التي تنتج في ظل العمل القسري لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).

وأشارت مديرة الشؤون الخارجية بالمجلس سهام ريالة، في بيانها اليوم السبت، إلى حضور المجتمع الدولي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين 2022 التي انطلقت أمس.

وقالت إن الاهتمام العالمي بالأولمبياد يجب ألا يطغى على انتهاكات الصين المعروفة لحقوق الإنسان، ولفتت إلى خضوع الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ للعمل القسري وسوء المعاملة في معسكرات الاعتقال.

1/ As the international community arrives in Beijing for the 2022 Winter Olympics, global attention on the games must not eclipse efforts by human rights defenders to focus international attention on China’s well-known human rights abuses. pic.twitter.com/yjOUz9p4gb

ودعت ريالة الحكومة الكندية إلى حظر استيراد السلع التي ينتجها الإيغور الذين يُجبرون على العمل.

وقالت “انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف مجتمعات الإيغور واسعة النطاق ومنهجية، لقد وصلت عملية الصهر القسري لمسلمي الإيغور إلى الحد الذي تعتبره جماعات حقوق الإنسان الآن بمثابة تطهير عرقي وإبادة جماعية، ويشمل ذلك حالات احتجاز الإيغور في حوالي 1200 معسكر، والعمل تحت التهديد بالعنف الجسدي والاعتداء الجنسي والتعذيب”، وفق منظمة العفو الدولية.

وأضافت “نحث الحكومة الكندية على فعل الصواب”.

5/ Here are two things you can do:

1. Sign our petition at https://t.co/ZDGY0PDF6o to tell the Government of Canada to stop importing goods made by Uyghur forced labour

2. Read our full policy brief at https://t.co/PX11rp9LJK

— NCCM (@nccm) February 4, 2022