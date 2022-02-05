فرنسا.. زمور يصف العرب والمسلمين بـ”المنحرفين” ومغردون يردون عليه “سيكون سقوطك مدويا” (فيديو)

جدد المرشح للرئاسة الفرنسية اليميني المتطرف إيريك زمور هجومه على المهاجرين بمن فيهم أبناء الجاليات العربية والمسلمة، ووصفهم بأنهم “أكثر من منحرفين”، مما أثار غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال زمور خلال لقاء جمع مرشحي اليمين مع نقابات الشرطة “ما يحدث ليس مواجهة سلطة مع منحرفين بل أكثر من ذلك، هو صراع بين حضارتين في فرنسا، ويجب على الحضارة الفرنسية أن تفرض نفسها على الأخرى”.

وأضاف “المنحرفون الذين يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة هم رفاق للجهاديين في معركة تضع المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية الأصيلة”.

وحظيت كلمة زمور بتفاعل واسع بين مدونين عرب وفرنسييين استهجنوا طريقة مقاربته للأمور، وقالوا إنه سيخسر في الانتخابات بسبب تطرفه.

وانتقد ناشطون وسياسيون -عبر تويتر في فرنسا- تصريحات زمور، وأكدوا أنها دعوة مباشرة للعنف ضد مسلمي البلاد، في حين رأى آخرون أنه أعلن الحرب بشكل علني ضد كل ما هو عربي وإسلامي.

International media & friends : ytday, Zemmour told the 🇫🇷 police they are "at the forefront of a clash of civilisations" and face "not delinquents but another civilisation with whom we cannot coexist peacefully". A call to violence against French Muslims. I am deeply worried. https://t.co/qO0krArka7 — Pauline Bock (@PaulineBock) February 3, 2022

« Ne pas pouvoir co-exister pacifiquement » = tuer. https://t.co/zc2CQAu6BS — Fabrice Arfi (@fabricearfi) February 3, 2022

وقال المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية أنس كازيب، إن زمور أطلق دعوة كراهية لا تُصدّق أمام شرطة كانت وما زالت متورطة في جرائم قتل.

Après la police de Pétain, la police de Zemmour ? Incroyable appel à la haine et au meurtre que vient de lancer en toute décontraction ce candidat à la présidentielle à cette police qui a participé par le passer à tant d’horreurs, juifs, algériens etc… et qui tue encore auj. https://t.co/4Egi9WAw4P — Anasse Kazib (@AnasseKazib) February 3, 2022

وتساءل المدوّن دينيس سيمونين مستنكرًا “لماذا تُستضاف شخصيات متطرفة مثل إيريك زمور على الشاشات الفرنسية؟”.

وكتب المغرد فارس تعليقًا على كلمة زمور “سيكون سقوطه مدويًا”.

Il est dans sa bulle..

Plus dure sera la chute.#zemmerde https://t.co/UvB2LVLHlw — F@rès (@moi2626) February 2, 2022

وكان إيريك زمور قد دعا -خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي أمام حشد من ضباط الشرطة- إلى “صفر هجرة”، وقال إن ذلك سيكون “الرد الأول والأخير على الانحراف”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن زمور ترشحه للرئاسة وسط تحذيرات من المهاجرين ووعود بإعادة الهيبة إلى فرنسا ودورها في المجتمع الدولي عبر منعهم من الوصول إلى البلاد.

وخلال خطابه التقديمي للترشح، رفض إيريك زمور أمام أنصاره وصفه بـ”اليميني المتطرف”. ووعد بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر واللجوء إلى طرد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوربيين.

ودعا زمور المسلمين إلى “الاندماج”، وتعهد بأن يطرح كل هذه التدابير على “الشعب الفرنسي” للاستفتاء، وقال “بقاؤنا لا يخضع لحسن نية القضاة الأوربيين”.

ويذهب كثير من الفرنسيين والأجانب إلى أن طروح إيريك زمور بشأن الهجرة هي أكثر ما يجذب أنصاره.