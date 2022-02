فرنسا.. زمور يصف العرب والمسلمين بـ”المنحرفين” ومغردون يردون عليه “سيكون سقوطك مدويا” (فيديو)

جدد المرشح للرئاسة الفرنسية اليميني المتطرف إيريك زمور هجومه على المهاجرين بمن فيهم أبناء الجاليات العربية والمسلمة، ووصفهم بأنهم “أكثر من منحرفين”، مما أثار غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال زمور خلال لقاء جمع مرشحي اليمين مع نقابات الشرطة “ما يحدث ليس مواجهة سلطة مع منحرفين بل أكثر من ذلك، هو صراع بين حضارتين في فرنسا، ويجب على الحضارة الفرنسية أن تفرض نفسها على الأخرى”.

وأضاف “المنحرفون الذين يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة هم رفاق للجهاديين في معركة تضع المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية الأصيلة”.

وحظيت كلمة زمور بتفاعل واسع بين مدونين عرب وفرنسييين استهجنوا طريقة مقاربته للأمور، وقالوا إنه سيخسر في الانتخابات بسبب تطرفه.

وانتقد ناشطون وسياسيون -عبر تويتر في فرنسا- تصريحات زمور، وأكدوا أنها دعوة مباشرة للعنف ضد مسلمي البلاد، في حين رأى آخرون أنه أعلن الحرب بشكل علني ضد كل ما هو عربي وإسلامي.

International media & friends : ytday, Zemmour told the 🇫🇷 police they are "at the forefront of a clash of civilisations" and face "not delinquents but another civilisation with whom we cannot coexist peacefully". A call to violence against French Muslims. I am deeply worried. https://t.co/qO0krArka7

— Pauline Bock (@PaulineBock) February 3, 2022