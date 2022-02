البرد قتل 19 أُجبروا على خلع ثيابهم.. تركيا تدعو للتحرك ضد ممارسات اليونان بحق المهاجرين

دعت تركيا المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت تجاه اليونان على خلفية إعادتها المهاجرين قسرا وممارساتها التي تودي بحياة طالبي اللجوء.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، تعليقًا على مصرع 19 مهاجرًا جراء البرد، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية.

وذكرت الوزارة أن صد اليونان للمهاجرين انتهاك للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان وهو عمل لا يزال يودي بحياة العديد من الأبرياء.

وأوضحت الخارجية التركية أن هذا النهج غير الشرعي والعديم الضمير، الذي يستهدف حق المهاجرين في الحياة، يُحفر في الأذهان كنقطة عارٍ على أوربا.

وتابعت الوزارة “الاتحاد الأوربي يلتزم الصمت بشأن موقف اليونان الظالم تجاه المهاجرين غير النظاميين، ويترك مبادراتنا بلا جواب”.

وأضافت “نداؤنا للمجتمع الدولي هو التحقيق في ممارسات اليونان التي تتجاهل جميع القيم الإنسانية، وعدم التزام الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان”.

وعثرت السلطات التركية قبل يومين على جثث 11 مهاجرًا قرب الحدود اليونانية بولاية أدرنة (شمال غرب)، ونقلت آخر إلى المستشفى حيث فارق الحياة أيضا جراء ما تعرضوا له من برد.

وتعليقًا على ذلك، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن المهاجرين فقدوا أرواحهم تجمّدًا، وأنهم أرغموا على العودة إلى الأراضي التركية من قبل القوات اليونانية بعد تجريدهم من أحذيتهم وملابسهم.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022