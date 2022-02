بلومبرغ: الإمارات تتطلع لضخ 10 مليارات دولار في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العقد المقبل

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، أن صناديق الثروة السيادية الكبرى في الإمارات تبحث توسيع استثماراتها في إسرائيل لتصل إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، في أكبر التزام نقدي منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال شخصان- طلبا عدم الكشف عن هويتيهما- إن قائمة المستثمرين السياديين الإماراتية تضم شركة “مبادلة للاستثمار”، التي تبلغ قيمة أصولها نحو 243 مليار دولار وشركة “أبوظبي التنموية القابضة”، وإن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

وقال أحد المصدرَين إنه من المقرر أن تفتح الصناديق الاستثمارية مكاتب بإسرائيل للاستثمار في شركات رأس المال المُخاطر المحلية، إضافة إلى الشركات والمشروعات العامة.

Major UAE wealth funds are looking to expand into Israel and invest up to $10 billion over the next decade, sources say

